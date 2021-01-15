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Lidl признали самым дешевым супермаркетом 2020 года

Lidl признали самым дешевым супермаркетом 2020 года
Фото:123rf.com

Самым дорогим третий год подряд оказался Waitrose

Аналитики Which? составили рейтинг самых дорогих и дешевых супермаркетов Великобритании за 2020 год. На первом месте в сегменте доступных по цене оказался Lidl – торговая сеть с минимальным отрывом обогнала своего главного соперника Aldi, пишет Sky News.

Для составления рейтинга потребительская группа отслеживала изменение цен по 45 наименованиям в течение ста дней, а затем подсчитала среднюю стоимость каждого продукта в отдельности и общую стоимость потребительской корзины.

В Lidl она составила £42,67, а в Aldi – £43,01.

В последние годы популярность этих двух немецких супермаркетов резко возросла, позволив им конкурировать с британскими торговыми сетями. У Lidl сейчас около 800 магазинов в Великобритании, а у Aldi – около 900. Компании не имеют собственных служб доставки в стране, однако в пик эпидемии коронавируса Aldi отправляла посылки с продуктами людям, находящимся в группе риска по состоянию здоровья.

Третье место заняли супермаркеты Asda – £48,71. Далее по списку идут Tesco (£53,30), Morrisons (£53,61), Sainsbury’s (£56,38) и Ocado (£66,83). Дороже всего оказалось закупаться в Waitrose: средний покупатель оставит на кассе порядка £68,69. Примечательно, что и в 2019 году супермаркет был признан самым дорогим.

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