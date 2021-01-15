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Фирма Pimlico Plumbers хочет включить в контракт пункт об обязательной вакцинации

Фирма Pimlico Plumbers хочет включить в контракт пункт об обязательной вакцинации
Фото:twitter.com/pimlicoplumbers

Нет прививки – нет работы, заявило руководство

Лондонская фирма Pimlico Plumbers, занимающаяся оказанием сантехнических услуг, хочет включить в рабочий контракт пункт об обязательной вакцинации, пишет The Guardian. Юристы компании работают над изменением условий трудового договора для четырехсот своих сотрудников, говорит основатель фирмы и председатель совета директоров Чарли Маллинз.

«Нет прививки – нет работы, – заявил Маллинз в интервью City A.M. – Когда мы собираемся в Африку или страны Карибского бассейна, нам необходимо сделать укол от малярии. Мы не задумываемся об этом, а просто делаем. Так почему мы должны мириться с опасным вирусом, если у нас есть вакцина?»

Однако юристы настроены скептически. По их словам, принуждение к вакцинации может привести к судебным искам по вопросу о дискриминации, из-за чего Pimlico Plumbers придется выплачивать компенсацию. Даже у правительства Великобритании нет полномочий, чтобы заставить граждан привиться от COVID-19.

В настоящий момент в Великобритании одобрены три вакцины – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. На 12 января 2021 года первые дозы препарата получили более 2,6 млн человек. Однако многие высказывают недоверие по отношению к вакцинам и не намерены делать прививку.

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