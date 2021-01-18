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Цены на недвижимость упадут на 6% в первом квартале 2021 года

Цены на недвижимость упадут на 6% в первом квартале 2021 года
Фото:123rf.com

Спрос на жилье постепенно снижается

Цены на недвижимость снизятся примерно на 6,3% в первом квартале 2021 года, пишет ProperyWire. По предварительным прогнозам сайта сравнения цен reallymoving, падение цен в январе составит порядка 1,2%, в феврале – 2,5%, а в марте – 2,6%.

Средняя стоимость дома должна снизиться с £352 106 до £330 295.

Во второй половине 2020 года покупатели столкнулись с жесткой конкуренцией за жилье, что привело к резкому росту цен и в отдельных случаях практически свело на нет временную отмену гербового сбора. Однако теперь спрос постепенно снижается, говорит исполнительный директор компании reallymoving Роб Хоутон.

«Падение цен будет зависеть от продолжительности действующего карантина, действий правительства по восстановлению экономики и скорости внедрения вакцины. Рынку недвижимости предстоит испытать на себе последствия завершения программы по сохранению рабочих мест, которая сейчас сдерживает рост безработицы», – добавил Хоутон.

Но есть и хорошие новости. Заключение торгового соглашения по «Брекзиту» позволит отменить запрет на «подарочные депозиты» (gifted deposits), когда деньги на приобретение недвижимости покупателю дают родственники или друзья.

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