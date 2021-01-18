США и страны ЕС требуют освободить Алексея Навального

Оппозиционера задержали сразу после возвращения в Россию

Политики стран Европейского союза и США, а также представители правозащитных организаций потребовали освобождения оппозиционера Алексея Навального из-под стражи, сообщает Forbes. 17 января он вернулся в Россию после пятимесячного пребывания в Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Оппозиционера задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС ввести санкции против России, если его не освободят. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также осудил задержание Навального. «Я призываю российские власти немедленно освободить его», – написал он в «Твиттере».

В защиту оппозиционного политика выступил и глава Госдепартамента США Майк Помпео, сообщает Интерфакс. По его словам, задержание является попыткой «заставить замолчать Навального и других оппозиционеров». «Русский народ заслуживает правительство, которое поддерживает разнообразие идей, независимую судебную систему и права человека на свободу слова и собраний», – написал Помпео. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.

По данным УФСИН, Алексей Навальный находился в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока, на котором он находился по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Он остается под стражей, а дальнейшую меру пресечения определит суд.