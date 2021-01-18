﻿﻿﻿﻿﻿

США и страны ЕС требуют освободить Алексея Навального

США и страны ЕС требуют освободить Алексея Навального
Фото:commons.wikimedia.org

Оппозиционера задержали сразу после возвращения в Россию

Политики стран Европейского союза и США, а также представители правозащитных организаций потребовали освобождения оппозиционера Алексея Навального из-под стражи, сообщает Forbes. 17 января он вернулся в Россию после пятимесячного пребывания в Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Оппозиционера задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС ввести санкции против России, если его не освободят. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также осудил задержание Навального. «Я призываю российские власти немедленно освободить его», – написал он в «Твиттере».

В защиту оппозиционного политика выступил и глава Госдепартамента США Майк Помпео, сообщает Интерфакс. По его словам, задержание является попыткой «заставить замолчать Навального и других оппозиционеров». «Русский народ заслуживает правительство, которое поддерживает разнообразие идей, независимую судебную систему и права человека на свободу слова и собраний», – написал Помпео. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.

По данным УФСИН, Алексей Навальный находился в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока, на котором он находился по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Он остается под стражей, а дальнейшую меру пресечения определит суд.

profile-sample2
Деcять бьюти-фаворитов 2020 года
18-01-2021
profile-sample2
Uber предоставляет скидки на поездки до центров вакцинации
18-01-2021
profile-sample2
Цены на недвижимость упадут на 6% в первом квартале 2021 года
18-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.