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Uber предоставляет скидки на поездки до центров вакцинации

Uber предоставляет скидки на поездки до центров вакцинации
Фото:123rf.com

Компания покроет до £15 от стоимости поездки

С 18 января по 28 февраля 2021 года сервис заказа такси Uber будет предоставлять скидки на поездки до семи крупнейших центров вакцинации в Англии. На сайте компании можно найти промокоды со скидкой до £15.

Один промокод может быть активирован клиентом только один раз. Каждым промокодом могут воспользоваться до 4 тыс. человек, после чего он становится недействительным.

Предложение распространяется на все поездки, в том числе на автомобили Uber Access, оборудованные для инвалидных колясок, и автомобили Uber Assist для тех, кто нуждается в помощи при посадке и высадке из машины.

Начальной или конечной точкой поездки должны быть следующие центры:

– Robertson House, Стивенидж;

– Excel Centre (Nightingale), Лондон;

– Centre for Life, Ньюкасл;

– Etihad Tennis and Football Centre, Манчестер;

– Epsom Downs Racecourse, Саррей;

– Ashton Gate Stadium, Бристоль;

– Millennium Point, Бирмингем.

«Чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее сможем вернуть страну к нормальной жизни. Замечательно, что компания Uber решила внести свой вклад в борьбу с вирусом», – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Компания работает с благотворительной организацией Age UK, чтобы помочь наиболее уязвимой категории граждан быстро и безопасно добраться до центра вакцинации. «С помощью Uber пожилые люди смогут получить необходимую прививку», – добавила менеджер партнерских программ Age UK Ханнара Ли.

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