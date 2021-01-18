Uber предоставляет скидки на поездки до центров вакцинации

Компания покроет до £15 от стоимости поездки
С 18 января по 28 февраля 2021 года сервис заказа такси Uber будет предоставлять скидки на поездки до семи крупнейших центров вакцинации в Англии. На сайте компании можно найти промокоды со скидкой до £15.
Один промокод может быть активирован клиентом только один раз. Каждым промокодом могут воспользоваться до 4 тыс. человек, после чего он становится недействительным.
Предложение распространяется на все поездки, в том числе на автомобили Uber Access, оборудованные для инвалидных колясок, и автомобили Uber Assist для тех, кто нуждается в помощи при посадке и высадке из машины.
Начальной или конечной точкой поездки должны быть следующие центры:
– Robertson House, Стивенидж;
– Excel Centre (Nightingale), Лондон;
– Centre for Life, Ньюкасл;
– Etihad Tennis and Football Centre, Манчестер;
– Epsom Downs Racecourse, Саррей;
– Ashton Gate Stadium, Бристоль;
– Millennium Point, Бирмингем.
«Чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее сможем вернуть страну к нормальной жизни. Замечательно, что компания Uber решила внести свой вклад в борьбу с вирусом», – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Компания работает с благотворительной организацией Age UK, чтобы помочь наиболее уязвимой категории граждан быстро и безопасно добраться до центра вакцинации. «С помощью Uber пожилые люди смогут получить необходимую прививку», – добавила менеджер партнерских программ Age UK Ханнара Ли.
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