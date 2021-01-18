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В Лондоне откроют круглосуточные пункты вакцинации

В Лондоне откроют круглосуточные пункты вакцинации
Фото:123rf.com

Правительство обещает привить всех граждан старше 18 лет к сентябрю

С 18 января в Великобритании начнут вакцинировать граждан старше 70 лет, сообщает Sky News со ссылкой на министра по вопросам вакцинации Надима Захави. По его словам, количество доз препаратов против COVID-19 ограничено, поэтому важно сначала распределить их среди наиболее уязвимых слоев населения – пожилых людей и хронических больных.

Самыми первыми вакцину начали получать обитатели домов престарелых и люди старше 80 лет. Многие регионы Великобритании уже вакцинировали большую часть этой возрастной группы. Город Дарлингтон сообщил, что все местные жители домов престарелых получили первую дозу.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал, что к сентябрю 2021 года вакцину получит каждый британец старше 18 лет. Медицинский директор NHS England Стивен Поуис подтвердил, что это выполнимая задача. До конца января в Лондоне обещают открыть круглосуточные пункты вакцинации, чтобы уложиться в обозначенные правительством сроки.

С 18 января Великобритания закрыла все воздушные коридоры с другими странами. Прибывающие в страну должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 и самоизолироваться на 10 дней. Новые меры приняты для недопущения завоза и распространения новых штаммов коронавируса.

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