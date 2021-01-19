﻿﻿﻿﻿﻿

Ирина Кара стала победителем первого тура чемпионата «Открой Рот»

Ирина Кара стала победителем первого тура чемпионата «Открой Рот»
Ирина Караotkroyrot.com

Отборочный тур прошел в Лондоне 16 января

16 января в Лондоне прошел первый отборочный тур конференции ЗАГРАНИЦА Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот». Организаторы мероприятия признались – количество зарегистрировавшихся участников в этом году было рекордным, но в первый раунд вышли только одиннадцать участников.

В первом раунде они читали вслух русскую прозу о футболе, во втором – сонеты Серебряного века, в третьем – отрывки из современной британской прозы. В финал вышли трое: Людмила Гарднер, Ирина Кара и Ксения Андриуца. Людмиле достался Осип Мандельштам, Ксении – Александр Межиров, а Ирина Кара читала Бродского и поразила жюри до глубины души.

Выпускница ВГИК (курс Сергея Бондарчука) постоянно проживает в Лондоне почти 30 лет. Несмотря на актерское образование после эмиграции Ирина надолго ушла из профессии, однако недавно благополучно вернулась в кино.

За последние пять лет ей посчастливилось работать с Джузеппе Торнаторе, Джереми Айронсом, Ольгой Куриленко, Фионой Шоу, Джеймсом Нортоном и многими другими звездами. Ирину можно увидеть в британских сериалах «МакМафия» и «Убивая Еву», российском сериале «Псих», фильмах «Двое во вселенной» и «Снеговик». Она является постоянным консультантом по Russian Dialogue для шоу Killing Eve, преподаёт актерскую и сценическую речь, играет на гитаре и записывает песни, а также озвучила навигационную систему для Мерседеса С-класса.

profile-sample2
Ирина Кара стала победителем первого тура чемпионата «Открой Рот»
19-01-2021
profile-sample2
У каждого десятого жителя Великобритании есть антитела к коронавирусу
19-01-2021
profile-sample2
Всего шесть консерваторов проголосовали за сохранение надбавки по Universal Credit
19-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.