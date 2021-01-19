Ирина Кара стала победителем первого тура чемпионата «Открой Рот»

Отборочный тур прошел в Лондоне 16 января

16 января в Лондоне прошел первый отборочный тур конференции ЗАГРАНИЦА Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот». Организаторы мероприятия признались – количество зарегистрировавшихся участников в этом году было рекордным, но в первый раунд вышли только одиннадцать участников.

В первом раунде они читали вслух русскую прозу о футболе, во втором – сонеты Серебряного века, в третьем – отрывки из современной британской прозы. В финал вышли трое: Людмила Гарднер, Ирина Кара и Ксения Андриуца. Людмиле достался Осип Мандельштам, Ксении – Александр Межиров, а Ирина Кара читала Бродского и поразила жюри до глубины души.

Выпускница ВГИК (курс Сергея Бондарчука) постоянно проживает в Лондоне почти 30 лет. Несмотря на актерское образование после эмиграции Ирина надолго ушла из профессии, однако недавно благополучно вернулась в кино.

За последние пять лет ей посчастливилось работать с Джузеппе Торнаторе, Джереми Айронсом, Ольгой Куриленко, Фионой Шоу, Джеймсом Нортоном и многими другими звездами. Ирину можно увидеть в британских сериалах «МакМафия» и «Убивая Еву», российском сериале «Псих», фильмах «Двое во вселенной» и «Снеговик». Она является постоянным консультантом по Russian Dialogue для шоу Killing Eve, преподаёт актерскую и сценическую речь, играет на гитаре и записывает песни, а также озвучила навигационную систему для Мерседеса С-класса.