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Каждая пятая компания следит за сотрудниками, работающими удаленно

Каждая пятая компания следит за сотрудниками, работающими удаленно
Фото:123rf.com

Специальные программы отслеживают действия сотрудника и события на его компьютере

После перевода сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса многие компании задумались о контроле над ними и даже стали закупать специальное программное обеспечение, пишет Metro. Согласно опросу YouGov/Skillcast, 12% работодателей уже отслеживают действия своих подчиненных, а 8% планируют начать это делать в ближайшее время. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. компаний.

Современное программное обеспечение позволяет отследить, сколько времени уходит у сотрудника на чтение рабочих писем и сообщений, проверить, что он делает во время совещания, а также сделать скриншоты рабочего стола. По британским законам работодатель вправе это делать, если он подозревает своего сотрудника в нарушении закона и сомневается в его добропорядочности.

Однако теневой министр по вопросам цифровых технологий от Лейбористской партии Чи Онвура считает этот закон устаревшим. «Правительство должно гарантировать людям право на неприкосновенность частной жизни на рабочем месте или дома», – говорит Онвура. С ней согласна и генеральный секретарь профсоюзного центра TUC Фрэнсис О’Грейди: «Технологии должны использоваться для улучшения жизни, а не для лишения людей их достоинства».

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