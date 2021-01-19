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Рыбопромысловые компании получат £23 млн от государства

Рыбопромысловые компании получат £23 млн от государства
Фото:123rf.com

Их выплатят в качестве компенсации за задержки с экспортом 

Спустя три недели после окончания переходного периода по «Брекзиту» британские экспортеры рыбы и морепродуктов по-прежнему не могут поставлять товары на рынки Европы в срок. Причиной тому постоянные задержки на границе и проверки документов, пишет ITV News.

18 января несколько представителей рыбопромысловых компаний устроили протест на Даунинг-стрит, пытаясь привлечь внимание правительства к вопросу. Лондонская полиция оштрафовала 14 человек, поскольку собираться группами в карантин запрещено. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Борис Джонсон пообещал компенсировать компаниям потери, сообщает Sky News.

Правительство выделит £23 млн предприятиям, испытывающим проблемы с экспортом товаров, пообещал премьер-министр в интервью BBC. Он по-прежнему считает, что Великобритания только выиграла благодаря заключению торгового соглашения с Европейским союзом. «Уже сейчас у нас на 25% больше квот по ловле рыбы, чем было до «Брекзита». А всего через пять с половиной лет мы будем владеть всей рыбой в наших водах», – заверил Джонсон.

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