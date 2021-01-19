﻿﻿﻿﻿﻿

Всего шесть консерваторов проголосовали за сохранение надбавки по Universal Credit

Всего шесть консерваторов проголосовали за сохранение надбавки по Universal Credit
Фото:pixabay.com

Окончательное решение остается за правительством

В апреле 2020 года британское правительство увеличило размер пособия по программе Universal Credit, чтобы поддержать людей в период пандемии. Надбавка составила £20 в неделю – это значит, что за год британцы получат более £1 тыс. плюсом к основному пособию.

Предполагалось, что надбавки снимут 31 марта, однако оппозиция призвала правительство продлить их хотя бы до конца 2021 года, пишет The Evening Standard. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что второй пик пандемии и новые коронавирусные ограничения негативно сказались на доходах семей.

18 января оппозиционные партии инициировали голосование по надбавкам. 278 членов парламента проголосовали за их продление, но среди них было только 6 членов Консервативной партии. Большинство консерваторов воздержалось, из-за чего оппозиция обвинила их в нежелании помочь гражданам. Представитель Даунинг-стрит сообщил, что окончательное решение по вопросу будет принято в ближайшее время. Ожидается, что министр финансов Риши Сунак выступит со специальным заявлением.

Аналитики Resolution Foundation подсчитали, что отмена надбавок приведет к росту относительной бедности с 21 до 23%.

profile-sample2
Ирина Кара стала победителем первого тура чемпионата «Открой Рот»
19-01-2021
profile-sample2
У каждого десятого жителя Великобритании есть антитела к коронавирусу
19-01-2021
profile-sample2
Всего шесть консерваторов проголосовали за сохранение надбавки по Universal Credit
19-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.