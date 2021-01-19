Всего шесть консерваторов проголосовали за сохранение надбавки по Universal Credit

Окончательное решение остается за правительством

В апреле 2020 года британское правительство увеличило размер пособия по программе Universal Credit, чтобы поддержать людей в период пандемии. Надбавка составила £20 в неделю – это значит, что за год британцы получат более £1 тыс. плюсом к основному пособию.

Предполагалось, что надбавки снимут 31 марта, однако оппозиция призвала правительство продлить их хотя бы до конца 2021 года, пишет The Evening Standard. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что второй пик пандемии и новые коронавирусные ограничения негативно сказались на доходах семей.

18 января оппозиционные партии инициировали голосование по надбавкам. 278 членов парламента проголосовали за их продление, но среди них было только 6 членов Консервативной партии. Большинство консерваторов воздержалось, из-за чего оппозиция обвинила их в нежелании помочь гражданам. Представитель Даунинг-стрит сообщил, что окончательное решение по вопросу будет принято в ближайшее время. Ожидается, что министр финансов Риши Сунак выступит со специальным заявлением.