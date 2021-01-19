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У каждого десятого жителя Великобритании есть антитела к коронавирусу

У каждого десятого жителя Великобритании есть антитела к коронавирусу
Фото:pxhere.com

Самый высокий показатель зафиксирован в Йоркшире и Хамбере

У каждого десятого жителя Великобритании есть антитела к коронавирусу, сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS). Тестирование на предмет заражения вирусом и наличие антител проводилось в декабре 2020 года. В нем принимали участие как переболевшие люди, так и те, у кого не было видимых симптомов болезни.

В Англии этот показатель немного выше – там антитела есть у каждого восьмого (это примерно 12% от общего населения). В Уэльсе – у каждого десятого (10%), в Шотландии – у каждого одиннадцатого (9%), в Северной Ирландии – у каждого тринадцатого человека (8%).

Самый высокий показатель по регионам зафиксирован в Йоркшире и Хамбере, где антитела есть у 17% населения. На втором месте находится Лондон (16%).

В октябре 2020 года антитела имелись у 2-7% населения Великобритании. «Исследование доказало, что инфекция гораздо более распространена в Великобритании, чем предполагалось ранее», – говорит вирусолог Уорикской Медицинской школы профессор Лоуренс Янг.

Наличие антител в крови человека показывает, что он перенес вирусную пневмонию в той или иной форме и выработал защиту от повторного заболевания. Специалисты Службы общественного здравоохранения Англии утверждают, что в среднем иммунная защита длится не менее пяти месяцев.

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