Что такое Shared Ownership?

Shared Ownership (совместное владение жильем) – это хороший шанс купить первое жилье, когда у вас не хватает денег для уплаты депозита или ваших доходов недостаточно для того, чтобы одолжить всю сумму у банка.

Преимущества совместного владения

При такой схеме вы формально покупаете только долю (обычно от 25 до 75%) в вашем новом жилье, а за оставшуюся часть выплачиваете ежемесячную арендную плату владельцу здания – жилищной ассоциации или частному застройщику.

Арендная плата за оставшуюся долю обычно ниже рыночной, но со временем она растет.

Со временем вы можете постепенно выкупать оставшуюся долю, чтобы стать полноценным владельцем своего жилья. Вы можете выкупить всю оставшуюся долю сразу или выкупать остаток долями за несколько раз.

Вся информация об арендной плате, возможности выкупа, дополнительных платежах, особенностях эксплуатации и т. д. будет подробно изложена в договоре между покупателем и владельцем здания. Этот документ необходимо внимательно прочитать перед тем, как принять решение о покупке.

Очевидное достоинство схемы – возможность купить собственное жилье даже при небольших доходах и маленьком депозите.

Недостатки схемы

Дополнительные расходы

Кроме ежемесячных выплат по ипотеке, вы будете оплачивать аренду, расходы по обслуживанию здания, платить налог на землю и делать отчисления на капитальный ремонт.

Имейте в виду: несмотря на то что вы владеете долей недвижимости (скажем, 30%), вы несете ответственность за оплату всех расходов по техническому обслуживанию и ремонту здания.

Запрет на аренду

В большинстве случаев договор запрещает аренду и субаренду такой недвижимости.

Увеличение стоимости долей для выкупа

В договоре будет прописано, каков минимальный и максимальный размер долей для выкупа, сколько раз вы можете выкупать доли за время своего владения, можете ли вы выкупить 100% жилья и т. п.

Стоимость долей при выкупе может увеличиться, так как она будет рассчитываться на конкретный момент времени.

Если вы решили выкупить дополнительную долю, то владелец вызовет оценщика, который оценит текущую стоимость недвижимости и, соответственно, стоимость доли для выкупа.

Кроме услуг оценщика, вы также будете оплачивать услуги нотариуса при изменении вашей доли собственности и, возможно, платить гербовый сбор.

Ограничения в эксплуатации

В договоре часто предусмотрены ограничения на ремонт и перепланировку. Без согласия собственника вы не сможете не только переделать вашу недвижимость, но и изменить отделку жилья, включая покрытие пола, внутренние двери и т. п. Ваш договор может также предусматривать ограничения на содержание домашних животных, использование жилья для ведения бизнеса и т. п.

Проблемы при продаже жилья

При продаже вашего жилья владелец здания обычно имеет первоочередное право на выкуп. А если вам позволят продавать жилье самостоятельно, нужно учитывать, что будущий покупатель должен соответствовать условиям схемы совместного владения и требованиям владельца здания.

Сложности с ипотекой

Лишь небольшое количество банков предоставляет ипотечные кредиты для покупки жилья по схеме совместного владения. Найти ипотечный кредит для покупки жилья по этой схеме непросто.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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