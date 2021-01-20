Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Новая визовая схема Covid Visa Concession Scheme

В результате глобальных ограничений на поездки из-за COVID-19 некоторые лица, имевшие разрешение на въезд или пребывание в Великобритании, не смогли вернуться в страну, чтобы вовремя подать заявление для получения разрешения на временный вид на жительство (LTR) или бессрочного разрешения на пребывание (ILR) до истечения срока их текущей визы.

Если они являются гражданами, которым нужна виза для проживания в Великобритании и если у них больше нет действительного вида на жительство, они могут не иметь возможности вернуться в Великобританию из-за строгих правил ответственности, которые несут авиа- и другие перевозчики.

Позиция правительства Великобритании заключается в том, что лица, затронутые ограничениями на поездки ввиду COVID-19, не должны подвергаться наказанию за обстоятельства, находящиеся вне их контроля.

Эта схема применяется к мигрантам, покинувшим Великобританию до 17 марта 2020 года, когда руководство Home Office по путешествиям изменилось. Для таких мигрантов, чей вид на жительство впоследствии истек, при условии соблюдения критериев приемлемости разрешение на поездку без визы будет обработано в соответствии со схемой Covid Visa Concession Scheme.

Мигрантам, после того как сотрудник пограничной службы будет удовлетворен всеми проверками личности и безопасности, будет предоставлен временный вид на жительство за пределами иммиграционных правил (LOTR) по прибытии сроком на 3 месяца с теми же условиями, что и их предыдущая британская виза.

Мигрант не сможет покинуть Великобританию и вернуться по той же самой схеме Covid Visa Concession Scheme.

Иммиграционные категории для использования по данной схеме

Те, кто находился в Великобритании в качестве посетителей, не имеют права на подачу визы по схеме Covid Visa Concession Scheme.

Другие визовые маршруты, дающие право на подачу по этой схеме, – те, при которых человек, находясь в Великобритании со своим предыдущим видом на жительство, мог бы подать заявку на визу, чтобы остаться на том же визовом маршруте, на который он теперь хочет подать заявку, при этом продлив свой вид на жительство, переключившись на другой визовый маршрут или подав заявку на постоянное проживание в стране.

Критерии приемлемости по данной схеме

Чтобы иметь право подать визу по этой схеме, человек должен находиться за границей и к нему должно применяться все нижеследующее:

– он покинул Великобританию до 17 марта 2020 года;

– его вид на жительство истек, и он не смог вернуться в Великобританию до истечения вида на жительство из-за ограничений на поездки ввиду COVID-19;

– он намерен вернуться в Великобританию после того, как Home Office подтвердит, что он имеет на это право (не менее чем за 21 календарный день до даты его поездки);

– он не может путешествовать, потому что ограничения на поездки остаются в силе, либо предпочитает не путешествовать из-за риска COVID-19 для себя или своей семьи, например у него есть симптомы, ему необходима самоизоляция или он подвержен высокому риску заболевания.

Если критерии приемлемости соблюдены

Если человек удовлетворяет вышеуказанным критериям, он может воспользоваться схемой Covid Visa Concession Scheme, позволяющей ему вернуться в Великобританию для подачи заявления на временный вид на жительство или на ПМЖ.

При этом схема Covid Visa Concession Scheme не является гарантией того, что любая заявка на временный вид на жительство или на ПМЖ будет успешной, или того, что разрешение на въезд в Великобританию будет точно предоставлено по прибытии.

Соответствующее лицо будет нести личную ответственность за проверку требований к выезду из страны, в которой оно находится, поскольку не все страны разрешат выезд без действительной визы, выданной страной назначения.

В этих обстоятельствах, если человек запрашивает визу, он может подать заявление на получение разрешения на въезд по соответствующему визовому маршруту.

Исключительные обстоятельства

Человек, возможно, покинул Великобританию после того, как 17 марта 2020 года изменились рекомендации Home Office по путешествиям, по веским или сострадательным причинам, которые включают следующие (но не ограничиваются ими):

– тяжелая болезнь или смерть близкого родственника за границей;

– поездки с целью получения медицинской помощи.

В тех случаях, когда у заявителя имеют место убедительные или сострадательные обстоятельства, упомянутые или подразумеваемые выше, должностные лица Home Office должны рассмотреть вопрос о том, должна ли схема Covid Visa Concession Scheme применяться к таким мигрантам в исключительных случаях.

Трибунал определяет историческую несправедливость в контексте иммиграции

Юристы часто создают новые термины, или art terms, то есть словосочетания, которые имеют специфическое значение в рамках определенной отрасли права, отличное от привычного.

В судебном деле Patel (historic injustice; NIAA Part 5A) India [2020] UKUT 351 (IAC) Высший трибунал определил понятия «историческая несправедливость» и «исторически сложившаяся несправедливость», создав два новых термина, которые будут использоваться при рассмотрении иммиграционных дел в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Историческая несправедливость против исторически сложившейся

Рассуждение открывается выдержками из Оксфордского словаря английского языка, который определяет историческое как нечто известное или важное из истории, а исторически сложившееся – как относящееся к чему-либо, имеющему отношение к прошлому.

Высший суд, основываясь на этом, определяет историческую несправедливость как нечто затрагивающее определенный класс лиц и общепризнанное. Примеры такого рода несправедливости включают обращение с некоторыми британскими заморскими гражданами и семьями бывших военнослужащих-гуркхов.

Исторически сложившаяся несправедливость – это что-то особенное для человека, например вопиющая задержка со стороны Home Office в ходе принятия решения или неприменение отдельных иммиграционных правил к поданному визовому заявлению.

Это отличие существенно с точки зрения последствий для требований данного лица по статье 8 Европейской конвенции по правам человека.

Следствием исторической несправедливости является то, что иск почти наверняка будет удовлетворен. Высший трибунал заявил в этой связи: «Последствия исторической несправедливости для иммиграционного положения индивида, вероятно, будут глубокими, даже определяющими успех, при условии что в их иммиграционной истории нет ничего существенно неблагоприятного. Когда кто-то устанавливает, что он просто жертва исторически сложившейся несправедливости, несправедливость – это всего лишь один из факторов, которые следует учитывать».

Обратная сторона отличия

Цель создания этой терминологии – отличить случаи, когда несправедливость систематически совершалась по отношению к группе людей, от тех дел, когда несправедливость совершалась по изолированной причине по отношению к отдельному человеку.

Но почему это различие должно быть столь важным в отношении к визовым заявлениям по статье 8 Европейской конвенции по правам человека, где определяемое право принадлежит отдельному лицу в силу того, что оно является отдельным лицом, а не членом какой-либо группы?

Реальный вопрос должен заключаться в степени несправедливости: насколько несправедливым было решение Home Office и насколько значительным было предубеждение по отношению к соответствующему лицу?

Сосредоточив внимание на различии между исторической и исторически сложившейся несправедливостью, можно рисковать тем, что лица, принимающие решения, не заметят, что в некоторых случаях историческая несправедливость будет настолько ужасной, что станет определяющей для утверждения статьи 8 Европейской конвенции по правам человека.

Например, когда ошибки Home Office приводят к тому, что кто-то долгое время находится в Великобритании незаконно, но не по своей вине (гипотетический, но вряд ли невообразимый сценарий).

Более того, хотя язык, используемый для обозначения этих двух категорий, может соответствовать словарю, в обычном английском языке термины «исторический» и «исторически сложившийся» часто используются взаимозаменяемо. Министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт сделал это в 2002 году, когда описал зло, причиненное британским иностранным гражданам, как историческое; трибунал считает, что он имел в виду «исторически сложившееся» (об этом говорится в решении трибунала).

Конкретная иммиграционная апелляция по вышеописанному судебному делу касалась вовсе не несправедливости со стороны Home Office, а скорее работодателя, который принял запоздалое решение не продолжать спонсировать заявителя по рабочей визе.

Судебный трибунал постановил, что разочарования, вызванные поступком горе-работодателя, имеют минимальное значение при оценке заявлений по статье 8 Европейской конвенции по правам человека.