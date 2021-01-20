Элтон Джон и Стинг обратились с открытым письмом к британскому правительству

Музыканты просят решить вопрос с визами для творческих работников

В министерстве культуры Великобритании подтвердили, что после окончания переходного периода «Брекзита» музыканты и другие творческие работники должны оформлять отдельные визы для посещения стран ЕС. Ездить с турами стало гораздо сложнее и дороже даже именитым музыкантам, говорят эксперты, не говоря уже о начинающих артистах.

Многие беспокоятся, что британская музыкальная индустрия не сможет оправиться из-за новых правил оформления виз и коронавирусных ограничений, пишет BBC. 110 музыкантов, в числе которых Элтон Джон, Стинг и гитарист группы Queen Брайан Мэй, обратились с открытым письмом к британскому правительству. Они просят решить вопрос с визами, чтобы творческие работники могли беспрепятственно перемещаться по странам Европейского союза.

В ответ на письмо министр культуры Великобритании Оливер Дауден пообещал провести круглый стол с представителями музыкальной индустрии, чтобы обсудить их проблемы. Правительство заявило, что опасения музыкантов обоснованы. «Мы выдвигали предложение, которое позволило бы без проблем гастролировать по Европе, однако руководство ЕС его отклонило. Авторам письма стоит обратиться с аналогичным вопросом к членам альяна», – заявил официальный представитель правительства.