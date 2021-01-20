Пули над Вуди Алленом

Среди прочих знаменитостей, чья репутация пошатнулась в эпоху #metoo, у Вуди Аллена положение особое. Еще в 1992 году он был обвинен в растлении своей семилетней приемной дочери Дилан. Обвинения строились на показаниях самой девочки и гражданской жены Аллена Мии Фэрроу, с которой они и удочерили Дилан. Стоит сказать, что в том же году Вуди Аллен разошелся с Мией и стал жить с другой своей приемной дочерью, Сун-И, – та уже была на тот момент совершеннолетней, Миа удочерила ее еще до связи с Алленом. К слову, режиссер по-прежнему живет с Сун-И, они, кажется, счастливы, и бывшая падчерица открыто заявляет, что не верит в обвинения, а верит мужу, который продолжает отрицать какие-либо преступные действия.

Активистам #metoo доказательства не нужны, им достаточно самого факта устных свидетельств. Кампания против Вуди Аллена целенаправленно ведется в США уже несколько лет. Она стоила ему контракта с Amazon (Аллен даже подавал на гиганта в суд). Стоила дружбы с вроде бы приличными людьми: Тимоти Шаламе и Селена Гомес, сыгравшие в «Дождливом дне в Нью-Йорке», демонстративно перечислили свои гонорары движению против сексуальных домогательств и публично осудили Вуди Аллена. А вместе с ними осуждать режиссера начал целый ряд других артистов, когда-либо снимавшихся у него. Эти имена напишут в учебниках по истории кино рядом с именем Аллена. Грета Гервиг, Кейт Уинслет, Колин Ферт заявили, что никогда больше не будут работать с Вуди Алленом. Напротив, многие кинематографисты поддерживают Вуди Аллена и не верят в обвинения против него. Что говорить, если даже среди его детей нет на этот счет единого мнения! Например, приемный сын Аллена Мозес Фэрроу даже опубликовал открытое письмо, в котором утверждает, что Дилан Фэрроу, обвиняя отца, действовала под давлением матери. А Мозес, между прочим, работает психотерапевтом и специализируется на травмах, связанных с усыновлением и удочерением, так что к его словам стоит прислушаться.

Через много лет все это, скорее всего, превратится в не слишком забавный курьез для любителей скабрезных подробностей, но новая этика требует новых объектов ненависти, а это сильно сказывается на самом больном месте каждого режиссера – отношении к нему индустрии, финансировании и прокате фильмов. Например, «Дождливый день в Нью-Йорке» ждал выхода в США, да и то в ограниченном прокате, почти полтора года с момента первого показа. А новая картина Аллена, «Фестиваль Рифкина», после более чем холодного приема на фестивале в Сан-Себастьяне не вышла в прокат вообще почти нигде, кроме Испании, Нидерландов, России и Украины. Еще ее вроде бы покажут в Турции. Но больше на IMDb нет ни одной страны с датой кинорелиза. И пусть это отчасти можно списать на коронавирус, но для всех очевидно: прокатчики просто не хотят ставить себя под удар ложных блюстителей морали.

При этом если и стоит смотреть что-то в эти суровые дни, так именно «Фестиваль Рифкина» – ностальгический, интеллектуальный, залитый солнцем, легкий и слегка горький рассказ о неразрывной связи кино, любви и жизни. Главный герой – пожилой посредственный кинокритик Рифкин, мечтающий написать собственный роман. Он приехал на фестиваль в Сан-Себастьяне с красавицей-женой, которая работает пресс-агентом и пиарит фильм новомодного режиссера-конъюнктурщика, сопровождающего свои остросоциальные фильмы псевдофилософскими выкладками. А заодно жена слишком явно кокетничает с режиссером. Поскольку играет его Луи Гаррель, понятно, что устоять перед таким очарованием невозможно.

Лузер Рифкин понимает, что на этом празднике жизни он лишний. Он и не хотел бы быть своим, ему вся эта ярмарка тщеславия представляется пустой и никчемной. Он-то знает подлинные шедевры кинематографа, ему важно только истинное искусство! Зато он случайно познакомился с симпатичной испанкой, доктором Рохас, и фестиваль сразу приобретает новый смысл. Теперь Рифкин грезит во сне и наяву, проживая в фантазиях обиды и ревность по отношению к жене и приятнейшую влюбленность во встреченную красавицу.

Все это подано с характерными для Вуди Аллена афористичными прибаутками, многие из которых имеют шансы стать крылатыми. Но что еще забавнее, так это грезы Рифкина, где он и его близкие оказываются внедрены в сцены из классических картин. Вуди Аллен вообще мастер стилизации, это было очевидно и в «Пурпурной розе Каира», и в «Зелиге», и во многих других его работах, но здесь это просто чистое удовольствие.

Рифкин оказывается персонажем хрестоматийных сцен Феллини, Бергмана, Бунюэля, Трюффо, Лелуша, и это не только путеводитель по личному топу Вуди Аллена, но еще и прямое свидетельство одного важного факта, о котором почему-то многие забывают. Он состоит в том, что все глыбы классического кино снимали фильмы не о чем-то абстрактном, а о нас, и для Рифкина, например, нет ничего особенного в том, что он ведет тот же диалог со Смертью, что и герой фон Сюдова в «Седьмой печати». Обстановка та же, но слова другие, да и развязка сцены отличается, однако все эти фильмы – часть души Рифкина, это в каком-то смысле он и есть. Они его главная любовь, его жизнь.

Можно воспринимать фильм как легкомысленную шутку Вуди Аллена для тех, кто так же, как он, любит хорошее кино, а можно – как манифест, чем «Фестиваль Рифкина», пожалуй, и является. Пусть даже и создан он для тех, кто уже много лет не мыслит себе года без нового фильма старины Вуди и переживает страшную ломку, если гарантированное и регулярное удовольствие по каким-либо причинам задерживается.

