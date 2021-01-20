Как восстановиться после ковида

Ковид – коварный вирус, и многим требуется физическое восстановление после перенесенной болезни. Выздоравливающие могут испытывать проблемы с равновесием, подвижностью, чувствовать сильную усталость и слабость.

Некоторые аналогичные симптомы также встречаются у тех, кто косвенно пострадал от COVID-19 из-за принудительной изоляции или невозможности получить доступ к спортивным и медицинским услугам.

Существуют бесплатные приложения, которые помогут прийти в норму, даже если вы вынуждены постоянно находиться дома.

Программа COVID-19 rehab

Бесплатная программа, одобренная NHS, предлагает специальные упражнения, разработанные в сотрудничестве с известным британским врачом Мьюиром Греем. Программа доступна в фитнес-приложении EXi в App Store.

Первые 12 недель люди, перенесшие коронавирус, занимаются по программе низкой или умеренной интенсивности. Затем, если у занимающегося будут наблюдаться хорошие показатели физической активности, приложение EXi разблокирует следующую опцию, с более интенсивными упражнениями.

Приложение сначала попросит ввести информацию о вашем здоровье, измерит частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и проведет 6-минутный тест ходьбы для оценки вашего уровня физической подготовки. Используя эту информацию, оно составит ваш профиль здоровья, используя цветные обозначения – зеленые, желтые, красные. Цвета показывают, каким рискам вы наиболее подвержены (к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет) и в каком диапазоне вы должны тренироваться, чтобы снизить этот риск.

Затем приложение сгенерирует индивидуальный 12-недельный план упражнений, в котором будет указано, как долго и с какой интенсивностью вы должны тренироваться. Выздоровление от коронавируса может занять много времени, от нескольких недель до нескольких месяцев. Программа будет постепенно усложняться, пока вы не достигнете рекомендованного уровня для пяти 30-минутных тренировок в неделю.

Это фитнес-приложение ранее предназначалось для помощи людям с хроническими заболеваниями, но теперь EXi запустили специальную программу реабилитации после COVID-19.

Рекомендации Sport England

Важно, чтобы люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди не только продолжали двигаться, но и постепенно наращивали физическую активность, чтобы повысить свою устойчивость к COVID-19.

Разработанные Sport England совместно с Public Health England (PHE) буклеты распространяются среди пожилых людей, не имеющих доступа к интернету. Те, кто не любит пользоваться фитнес-приложениями, могут скачать буклеты на сайте Sport England. Здесь вы найдете информацию, как справиться с одышкой, советы и рекомендации по питанию. Есть даже советы, которые помогут наладить быт и справиться с повседневными обязанностями. Специалисты также рассказывают, как составить распорядок дня так, чтобы фитнес-занятия стали регулярными.

Как начать тренироваться дома?

– Подготовьте место для упражнений. Для комфортных занятий необходимо 4 кв. м пространства.

– Для опоры держите поблизости что-нибудь прочное и твердое – подойдет простая палка.

– Приготовьте бутылку с водой и обязательно пейте во время тренировки.

– Наденьте удобную одежду и обувь.

– Всегда разминайтесь перед тренировкой.

– Начинайте с упражнений легкого уровня и постепенно увеличивайте сложность и интенсивность движения.

– Если вы испытываете боль или головокружение, остановитесь и отдохните.

– Старайтесь не задерживать дыхание во время тренировки, дышите свободно.

– Обычно мышцы могут слегка болеть или быть в тонусе в течение нескольких дней после тренировки. Это нормальная реакция, которая показывает, что вы на правильном пути.

Инга Коуру-Недашковская, фитнес-эксперт, автор Health Fitness Travel Guide