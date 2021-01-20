Карантинный паек

Малообеспеченные семьи, дети из которых имеют право на бесплатное школьное питание, во время карантина начали получать посылки с продуктами на дом. Правительство заключило контракт с компанией Chartwells, которая обязалась отправлять полноценные обеды на сумму в £30.

Но еда оказалась ненадлежащего качества – об этом тысячи возмущенных родителей тут же написали в соцсетях (особенно много отзывов в «Твиттере»). Некоторые решили подсчитать, сколько на самом деле будет стоить такой обед, и по самым смелым подсчетам оказалось, что сумма меньше бюджетных трат в шесть раз – всего £5,22 (при покупке в Asda).

Футболист и создатель кампании в поддержку бесплатных школьных обедов Маркус Рашфорд cчитает, что продуктовые наборы получились так себе, а лидер Партии лейбористов Кир Стармер назвал их позором.

Стоимость продуктового набора для школьника (по ценам розничного супермаркета Sainsbury’s):

– Яблоки (6 штук) – £1,20

– Изюм (3 пакета) – £5,40 (£1,80 за пакет)

– Морковь (1 штука) – £0,41

– Помидоры (2 штуки) – £1,30 (£0,65 за штуку)

– Консервированная фасоль Heinz (2 банки) – £1,70 (£0,85 за банку)

– Картофель (5 штук) – £0,45 (цена одной упаковки с 4 картофелинами)

– Йогурт Muller Corner (2 стаканчика) – £1 (£0,50 за стаканчик)

– Брауни (1 штука) – £0,85

– Печенье (1 штука) – £0,20 (в стандартной упаковке 5 штук)

– Флэпджек (1 штука) – £0,20 (в стандартной упаковке 5 штук)

– Сливочное масло (1 брикет) – £1,50

– Хлеб (1 буханка) – £1,10

Итого: £15,31

Уполномоченная по правам ребенка Вики Форд уже распорядилась устроить проверку. Chartwells принесла свои извинения и подчеркнула, что паек на фото рассчитывался не на 10, а не 5 дней, при этом стоимость самих продуктов, их упаковки и дистрибуции составляет £10,50, а не £30, как предполагалось.

Пока власти разбираются, кто прав и кто виноват, мы решили провести свое мини-расследование и спросить самих мам, что они думают о государственной поддержке. Что нужно добавить в продуктовые наборы? И правда ли было бы лучше, если бы правительство давало деньгами?

Милана, воспитывает сына одна:

– Я еще не слышала о скандале со школьными обедами, когда шла их получать, и мне было очень интересно, что же там дадут. Домой я вернулась с огромным тяжелым пакетом. Внутри я нашла 6 яблок, кусок масла, 3 пакета с изюмом, 1 морковку, 1 брауни, 1 флэпджек, 1 печенье, 2 помидорки, 5 картофелин, 2 банки бобовых по 415 граммов каждая, 2 йогурта и буханку хлеба. Также была дана инструкция, как использовать продукты и сколько их хранить.

Я все распаковала, сфотографировала, выложила в «Фейсбуке», где поблагодарила правительство за бесплатную еду. Я бы, конечно, еще добавила к набору пакет макарон, консервную банку тунца и бананы. Все остальное содержимое меня вполне устроило.

Сначала, кстати, забыли сыр положить, хотя в инструкции было написано, что он там есть. Дня через три мне позвонили из школы и предложили его забрать.

Не понимаю, почему так много родителей жалуются, когда о нас так заботятся? Наша школа быстро разделилась на два лагеря: довольных и недовольных. Лично мне все понравилось.

Я мать-одиночка, и ходить по магазинам мне некогда, у меня ребенок, который всегда со мной. А поход с ним в магазин – это целая история. Он что-нибудь обязательно просить начнет. Готовить у меня тоже времени нет, а тут тебе прислали все необходимое, ты ребенка накормил – все довольны и счастливы.

Кто-то говорит, что было бы лучше, если бы выплатили деньги, на которые можно все было бы купить самостоятельно. Однако меня устраивает именно такой формат. В конце концов, эти продукты предоставляются моему ребенку, а не мне.

Единственное, что меня смутило, это срок годности хлеба. На упаковке написано, что его можно хранить до декабря 2021 года. Это что за хлеб такой, раз так долго не портится?

Анна, многодетная мама:

– Меня такие обеды категорически не устроили: они не стоят свои £30. На неделю мы получили по булке хлеба, 5 яблок, 4 картофелины и 1 морковке на каждого ребенка, а у меня их трое. А как же овощи, которые обычно выдают детям на обед в школе? Какой это аналог школьному горячему питанию?

В школах существует целое меню, которое можно посмотреть на сайте. Там обычно все расписывают, чем в какой день будут кормить. Я, кстати, до карантина ходила в школьную столовую и помогала маленьким детям резать мясо или раздавала приборы. Я лично видела, что школьники едят. Там тебе и рыба с рисом, и макароны с сыром, и картошка в мундире, и пюре с сосиской. Были даже опции для вегетарианцев, да и десерты для всех.

Мои дети обычно с удовольствием едят в школьной столовой, говорят, что там вкусно кормят. Однако из того, что прислали, я, даже если очень постараюсь, все равно не смогу приготовить того, что им обычно дают в школьной столовой.

Я бы предпочла, чтобы вместо еды прислали деньги. Я ежедневно хожу в продуктовый магазин и прекрасно знаю, что сколько стоит. Поверьте, на £30 можно купить куда больше продуктов, и по качеству они будут гораздо лучше. Из того, что прислали, и приготовить-то нечего.

Почему компания-поставщик не добавила в посылку рис или лук, например? Ведь из одних картошки с морковкой вряд ли можно суп сварить.

Кстати, интересно, что сейчас на обед дают тем детям работников ключевых профессий (key workers), кто в школу ходит? Ведь у нас одни и те же поставщики. Если тех, получается, кормят как обычно, то почему моим детям присылают минимум?

Беседовала Мария Кулик