Пристегните ремни!

2020 год стал большим испытанием для туристической индустрии. Закрытие границ, прекращение полетов, введение карантина, ограничения в работе музеев, отелей и ресторанов – все это привело к тому, что люди стали путешествовать реже. Означает ли это, что туристический бизнес прекратит свое существование? Пожалуй, о смерти отрасли говорить пока рано, но путешествовать мы точно будем по-другому.

Катастрофические последствия

По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), объем туристической отрасли до пандемии был сопоставим с секторами производства продуктов питания, автомобильной промышленности и даже нефтедобычи. Ожидалось, что к 2023 году в организации путешествий прямо или косвенно будет занята десятая часть работающего населения планеты. При этом 75% прибыли авиакомпаниям приносил деловой туризм, а 89% всех расходов на деловые поездки – то есть порядка $980 млрд – приходились на Западную Европу, Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Годовой доход туристической отрасли в 2019 году составил рекордные $1,4 трлн (10,3% от общемирового ВВП).

За 2020 год индустрия потеряла $710 млрд, как подсчитали аналитики Международной ассоциации делового туризма (GBTA). В одном только Азиатско-Тихоокеанском регионе количество путешествий сократилось на 82% за десять месяцев. В Европе и Северной Америке снижение составило 68% – за счет кратковременного возобновления авиасообщения летом этим регионам удалось немного компенсировать потери. Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) подсчитал, что из 330 млн человек, занятых в данной сфере, работу потеряли не менее 143 млн. Если ситуация с коронавирусом в первом полугодии 2021 года не изменится к лучшему, то под угрозой сокращения окажутся еще 32 млн человек, пишет Financial Times.

По прогнозам UNWTO, туризм может частично восстановиться уже ко второй половине 2021 года, но возвращение к допандемийному уровню займет от 2,5 до 4 лет – в зависимости от ситуации с вакцинацией населения и открытием границ между государствами. Так, Дания является лидером среди стран Европейского союза по скорости вакцинации: от COVID-19 там привиты уже 2% населения. А Таиланд по-прежнему готов принимать туристов, несмотря на очередную вспышку болезни (все прибывающие должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на две недели). Великобритания, напротив, закрыла границы, чтобы не допустить распространения своего штамма коронавируса и не занести в страну иные быстро распространяющиеся разновидности COVID-19.

«Пока вы не можете путешествовать, даже если очень этого хотите, – говорит Мартин Фергюсон, вице-президент по связям с общественностью компании American Express Global Business Travel. – Вопрос в том, сколько людей не смогут ездить по миру после того, как это все закончится».

Пристегните ремни и наденьте маски!

Массовая вакцинация – процесс, требующий сосредоточенности и внимательности, говорят медики. Маловероятно, что большая часть мирового населения получит препарат до конца 2021 года. Однако авиаотрасль больше ждать не хочет. За 2020 год одни только европейские авиакомпании, аэропорты и авиадиспетчерские службы потеряли более €56 млрд и перевезли на 1,7 млрд пассажиров меньше, чем годом ранее. Согласно данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), количество рейсов между странами Европы сократилось на 54%, а между странами Европы и другими государствами – на 59%.

Очевидно, что еще одно такое потрясение авиаиндустрия не переживет. Однако быстрое возобновление полетов означает, что в одном самолете с вами может оказаться человек, зараженный коронавирусом. «Разве это не опасно?» – спросите вы. Не опаснее, чем сходить в магазин за продуктами, парируют ученые Гарвардского университета. В октябре 2020 года они провели исследование и выяснили, что путешествовать самолетами не так уж и рискованно. Анализ воздушных потоков в салонах авиалайнеров показал, что специализированные бортовые системы вентиляции отфильтровывают 99% вирусов, переносимых по воздуху. Последние передаются через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания, однако направление воздушных потоков внутри салона самолета минимизирует риск заражения. Поскольку исследование финансировалось целым рядом авиакомпаний, многие подвергли сомнению выводы специалистов Гарварда, однако те настояли на непредвзятости своих суждений, пишет CNN.

«Минимизирует – не значит убирает полностью», – добавили ученые. Поэтому важно, чтобы на всем протяжении полета пассажиры носили маски и не снимали их без особой необходимости. Так, приемы пищи во время коротких полетов предлагается сократить или вовсе убрать, поскольку они тоже могут послужить причиной распространения инфекции.

Исполнительная служба здравоохранения (HSE) Дублина выяснила, что летом 2020 года один пассажир во время семичасового полета смог заразить тринадцать человек. И это несмотря на то, что ряд кресел оставался пустым, а на всех пассажирах, по их собственным словам, были маски. Обнаружить случай удалось благодаря системе отслеживания контактов: последующее тестирование пассажиров показало, что штамм коронавируса у всех один.

Кажется, для характеристики возможных полетов после пандемии подойдет русская пословица «На Бога надейся, а сам не плошай»…

Три новых тренда постпандемийного туризма

Маски – лишь малая часть того, что нас ждет, говорят аналитики GBTA. В индустрии туризма наметились три новых тренда, которые только усилятся после пандемии. Вот они:

1. Развитие внутреннего туризма (staycation)

Пандемия коронавируса заставила людей обратить внимание на интересные локации в стране, где они живут. Кроме того, многие государства принялись целенаправленно продвигать внутренний туризм – это позволило снизить уровень стресса на фоне растущих ограничений и простимулировать экономику.

Россия стала третьим государством среди стран Большой двадцатки по темпам роста внутреннего туризма, рассказала РИА «Новости» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Россияне исследовали регионы от Карелии до Алтая, и во многом им помогла правительственная программа туристического кешбэка. Обладатели карты «Мир» получали до 15 тыс. рублей обратно при бронировании российского тура. «Если смотреть на оборот всей туротрасли, включая внутренний и въездной и совсем немного выездной туризм в части прибыли агентов и операторов, то в 2019 году он составил 3,7 трлн рублей. В этом году эта сумма сократится на 60%, до 1,6 трлн рублей. Падение могло бы быть большим. Но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось не обнулить общий оборот», – сказала Догузова.

В Великобритании внутренний туризм начал подниматься совершенно спонтанно, сообщает BBC. Несмотря на жесткие коронавирусные ограничения, британцы старше 50 лет начали бронировать автобусные туры в другие города. Они уверены, что скоро получат вакцину от коронавируса и смогут устроить себе небольшой отдых.

Однако самого большого успеха в развитии внутреннего туризма достиг Китай. Это единственная страна в мире, где число авиарейсов внутри страны увеличилось после пандемии и составило 98% уровня 2019 года.

2. Рост спроса на квартиры вместо отелей

Отличительной особенностью пандемии коронавируса стало соблюдение социальной дистанции. Люди избегают публичных мест, предпочитают передвигаться на личном, а не общественном транспорте и стремятся снимать отдельные квартиры, а не номера в отелях. По словам исполнительного директора Airbnb Брайана Чески, этот тренд уже диктует свои правила и будет только расти с ослаблением ограничений.

Исследование компании Cushman&Wakefield, посвященное новым тенденциям гостиничного бизнеса, показало, что в мае 2020 года загруженность апарт-отелей (гостиниц современного формата с кухонным блоком и отдельным санузлом) составляла 30%, а обычных гостиниц – всего 5–7%.

Кроме того, квартиры и апартаменты можно бронировать на длительный срок, чем уже воспользовались туристы, оказавшиеся в другой стране во время пика пандемии и приостановки авиасообщения. Даже после возобновления полетов этот вид проживания не потеряет популярности: переход на удаленную работу позволит туристам с комфортом жить в выбранной квартире, утверждают аналитики The Washington Post.

3. Снижение числа прямых рейсов

По данным сервиса RadarBox, за 2020 год воздушный трафик уменьшился в пять раз. Это стало ударом для компаний-лоукостеров, выполняющих прямые рейсы по низким ценам, и некоторые не готовы восстановить рейсы в полном объеме даже после полного снятия коронавирусных ограничений. Досталось и железнодорожному сообщению – так, компании Eurostar пришлось отложить запуск прямого поезда из Амстердама в Лондон.

Это значит, что в будущем пассажирам придется привыкнуть к тщательному планированию поездок и учитывать, что в отдельные страны нужно будет добираться несколькими стыковочными рейсами. Для бывалых путешественников это не будет проблемой, а вот начинающие могут легко сдаться и отказаться даже от желанной поездки.

Можно сказать, что желание путешествовать у людей не угасло. Изменились лишь требования к качеству отдыха, а также появились дополнительные сложности при его организации. Решающее слово остается за рынком: насколько он сможет адаптироваться к новым требованиям и принять в расчет появившиеся за время пандемии нюансы?