Старая добрая Англия: пять улиц Лондона с оригинальной исторической застройкой

Лондон, как любая столица, меняется быстрее других городов Британии. Тем не менее здесь есть кварталы, которые сохранили исторический облик и до сих пор выглядят так, будто время для них остановилось еще в XVIII столетии. Мы назовем вам пять улиц, прогулка по которым пропитана духом старой доброй Англии.

Queen Anne’s Gate

Улицу проложили на территории снесенной благотворительной больницы между 1700 и 1705 годами. Изначально она была перегорожена стеной с воротами (отсюда в названии и появилось слово Gate – ворота) и украшена статуей королевы Анны. Трехсотлетняя статуя возвышается здесь до сих пор, а вот стену снесли, когда она стала мешать автотранспорту.

На Queen Anne’s Gate находятся здания, построенные в разные эпохи. Вначале улица имеет викторианский облик и застроена домами XIX столетия, а завершают общее впечатление образцовые постройки Георгианской эпохи (дома №14–24 по четной стороне улицы и 5–13 по нечетной), появившиеся тут в 1770–1778 годах. За домом №9 сохранилась и часть старой больницы.

Первыми на Queen Anne’s Gate были построены здания эпохи королевы Анны (дома №15–25 по одной стороне улицы и 26–32 по другой), их легко узнать по одинаковым деревянным резным дверям, которые сохранились. Любопытно, что постройки 1700 года пребывают практически в первозданном виде (что в Лондоне большая редкость), также здесь остались аутентичные уличные знаки, держатели для факелов и другие детали. Почти все дома занесены в список объектов культурного наследия.

Bedford Square

Этот сквер любят снимать в исторических кинофильмах об английской аристократии, но на самом деле дома здесь строили во второй половине XVIII века в расчете на состоятельный средний класс, населявший в ту пору Блумсбери. Этот тихий район любили люди искусства и профессионалы – врачи, преподаватели, инженеры, архитекторы и литераторы. На Бедфорд-сквер до сих пор располагаются образовательные учреждения.

Место считается самым хорошо сохранившимся сквером георгианской застройки в Лондоне. Почти все здания здесь возведены в 1775–1786 годах, и они сохранили свой исторический внешний вид благодаря тому, что их почти не перестраивали. Практически все дома занесены в список объектов культурного наследия Британии.

В центре площади расположен сад, разбитый на этом месте в самом начале застройки. Здесь приятно прогуляться летним днем, разглядывая фасады домов и читая мемориальные таблички на стенах, а вечером зажигаются газовые фонари XIX века, свет от которых создает ощущение ожившей старины.

Pickering Place

Это место найти непросто: нужно отыскать дом, расположенный по адресу 3, St James’s St., где находится магазин компании Berry Bros. & Rudd, а затем свернуть в узкий и темный проход под арку, сбоку от входа в магазин. Отделанный деревянными панелями коридор выведет вас в закрытый маленький двор, окруженный старинными зданиями. Когда-то этот тихий дворик был популярным местом проведения дуэлей – результат соседства с наводненной джентльменскими клубами Сент-Джеймс-стрит.

Стоит обратить внимание и на сам магазин: перед нами один из старейших домов виноторговли Британии, который был основан еще в 1698 году. Магазин, окружающие двор здания и коридор были созданы в 1732 году и с того момента больше не менялись.

Cloth Fair Street

Скрытая зданиями больницы Святого Варфоломея улица сформировалась на городской карте уже к XIII столетию вместе с торговыми кварталами вокруг рынка Смитфилд. Название улицы говорит само за себя: когда-то здесь проходила средневековая ярмарка одежды, галантерейных товаров и тканей. Поначалу торговали весьма дорогостоящим текстилем, поэтому Cloth Fair была с обеих сторон перегорожена воротами, которые на ночь запирали, а снаружи ставили стражу. Но позже дорогие лавки перебрались в Мейфэр, а рынок Смитфилд стал более демократичным, и ворота снесли.

Улица Cloth Fair пережила уничтоживший большую часть Сити Великий пожар 1666 года. Огонь сюда не добрался, его остановили стены монастыря Святого Варфоломея. Здесь можно найти оригинальную допожарную застройку (дома №39–44), разбавленную домами XVIII и XIX веков. Самый старый дом, №41–42, отлично сохранился и является чуть ли не единственным в этом районе памятником эпохи.

От старинной улицы отходят такие же почтенные темные переулки с домами XVIII и XIX веков, а по другую сторону Cloth Fair размещается оставшаяся от одноименного монастыря церковь Святого Варфоломея, заложенная в 1123 году. Внутреннее убранство XII столетия было дополнено отделкой XIV века, также сохранились мебель, предметы религиозного культа и статуи разных эпох.

Church Row

Хэмпстед не удивишь ни знаменитыми жильцами, ни георгианской архитектурой, но маленький переулок Church Row выделяется даже на этом фоне. В список объектов культурного наследия Британии входит не сам переулок, а каждый его дом отдельно. Это целая улица разномастных сельских коттеджей, построенных в начале XVIII столетия. В то время Хэмпстед был отдаленным сельским пригородом Лондона и сохранил загородную атмосферу и по сей день.

Переулок огибает церковь Святого Иоанна, первое строение которой было возведено тут в 1312 году, а последнее – 300 лет назад. Церковь, как и положено, окружена кладбищем; по одну сторону улицы оно выдержано в викторианском стиле, по другую находятся более ранние и более мрачные захоронения.

Переулок необычайно уютный – с большими деревьями, маленькими домиками и утопающими в цветах садами. Атмосферности месту добавляют газовые фонари и богатое литературное прошлое: в доме №25 жил Уилки Коллинз, а в доме №17 – Герберт Уэллс.

Знаете ли вы?

На Queen Anne’s Gate расположен дом первого главы британской разведки MI6 – прообраза всемогущего М из историй о Джеймсе Бонде. А еще, говорят, по улице бродит призрак самой королевы Анны.

Bedford Square упоминается в огромном количестве литературных произведений.

На Pickering Place состоялась последняя публичная дуэль в Великобритании. Под улицей скрывается винный подвал, а церквь Святого Варфоломея фигурирует в местных легендах о ставшем аббатом королевском шуте и о Кровавой Мэри.

Подготовила Елена Чернова