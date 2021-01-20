Тарифы на проезд в общественном транспорте Лондона вырастут на 2,6%

Новые цены начнут действовать с 1 марта

С 1 марта тарифы на проезд в общественном транспорте Лондона вырастут в среднем на 2,6%, пишет The Evening Standard. Это должно увеличить годовую прибыль Transport for London на £60 млн, однако длительный локдаун и ограничения могут помешать росту доходов компании.

Стоимость единичной поездки по карте Oyster в пределах первой зоны останется £2,40. При поездке до второй зоны тариф поднимется до £2,50 в обычное время и до £3 в часы пик. Новые тарифы на проезд до третьей и пятой зон составят £5,50 и £6 соответственно.

Тариф Hopper, который позволяет пассажирам совершить неограниченное количество пересадок на автобусах и трамваях, поднимется всего на 5 пенсов – до £1,55. Цены на аренду велосипедов Santander Cycle останутся прежними – £2.

Стоимость дневного проездного в автобусах и трамваях вырастет до £4,65, недельного проездного – до £21,90. Все действующие льготы, включая бесплатный проезд для людей младше 18 лет, остаются в силе.

Мэр Лондона Садик Хан подчеркнул, что до последнего не хотел повышать тарифы, однако был вынужден сделать это из-за требований правительства. В противном случае он бы не получил финансовой помощи для TfL на период пандемии коронавируса.