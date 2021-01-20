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Безопасный текст, или Война мессенджеров

Безопасный текст, или Война мессенджеров
фото123rf.com

Почему пользователи покидают WhatsApp и что они выбирают: Signal, Telegram или другую альтернативу? Какую информацию собирают о вас социальные сети и как с этим бороться? Кто в нашем мире реальная власть – политики или IT-гиганты, которые могут закрыть даже президентский аккаунт? Давайте разберемся.

Падение WhatsApp и второй шанс Telegram

В начале 2021 года WhatsApp заявил об изменении политики приватности. 8 февраля крупнейший мессенджер в мире начинает передачу Facebook личных данных пользователей – телефонных номеров, IP-адресов, сведений о транзакциях, информации о модели устройства. Facebook, владея приложениями WhatsApp и Instagram, получает возможность анализировать привычки и вкусы клиентов и продавать рекламу с учетом их пристрастий. Даже несмотря на то что WhatsApp отложил введение новых правил до 15 мая, эта новость вызвала волну скачиваний альтернативных мессенджеров, в первую очередь Signal и Telegram. 

За неделю количество скачиваний Signal подскочило на 4 200%: с 6 по 10 января приложение установили на 7,5 млн устройств. Вся информация, передаваемая через Signal, проходит сквозное шифрование. Приложение имеет открытый исходный код и не собирает метаданные о пользователях. Для большей конфиденциальности при использовании Signal вы можете подключить опцию исчезающих сообщений и запрет на скриншоты.

Количество скачиваний Telegram за неделю после атаки на Капитолий выросло на 91%. Раньше казалось, что Telegram пользуются только гики, инакомыслящие и адепты криптовалюты. Сегодня Telegram – это экосистема для безопасного общения и доступа к актуальным новостям, в особенности в регионах, где официальная пресса не является источником доброго и вечного. Во время противостояния основателя приложения Павла Дурова онлайн-цензуре в России безопасность стала одной из основных фишек Telegram. Когда тысячи людей выходили на митинги в России, Telegram продолжал работать и не отдавал властям свои ключи шифрования. 

Другие интересные мессенджеры – Allo, Riot, Threema. На сайте securemessagingapps.com можно подробнее узнать о каждом из них.

Помните принцип «если вы не платите за товар, то товар – это вы»? Далеко не всегда у пользователей четко спрашивают, хотят ли они быть продуктом, и не всегда предлагают платный вариант в обмен на конфиденциальность. Понятно, что продавать информацию о ваших привычках и предпочтениях – от кулинарных до сексуальных – можно снова и снова. Но следующий шаг – влияние на ваше поведение и формирование новых привычек. Вам уже страшно?

Цифровое обнуление Трампа 

После осады Капитолия 6 января Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Впоследствии компания приняла решение навсегда удалить его, чем лишила президента прямого общения с аудиторией в 88 млн человек. Официальная причина – за призывы к насилию и его восхваление.

Цукерберг не остался в стороне и заблокировал Трампа в Facebook и Instagram до конца его президентского срока, но, увидев, как сторонники Трампа потекли в альтернативные мессенджеры, сменил гнев на милость. Политика политикой, а доход по расписанию: вслед за блокировкой аккаунтов Трампа совокупная рыночная стоимость Facebook и Twitter упала на сумму $51,2 млрд, пишет Business Insider. 

На волне обнуления соцсетями Трампа из магазинов Apple и Google пропала популярная среди его сторонников соцсеть Parler, которую называли республиканским клоном Twitter. Вслед за этим Discord с Reddit поторопились заблокировать популярные группы трампистов. Но Parler не сдался, и в прошлое воскресенье ожила веб-версия приложения. На главной странице с осторожным «Привет, мир, а эта штука еще работает?» появился CEO компании Джон Матц. Оказывается, после того как Amazon разорвал контракт с Parler, те переехали на хостинг Epik, поддерживающий и Gab, и 8chan – cайт, которым активно пользуются конспирологи QAnon (о них мы писали в прошлом номере «Англии»).

Ответный ход не заставил долго ждать: как сообщает Washington Post, американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из магазинов приложений. Причина – распространение экстремистского контента с попустительства владельцев приложения. Аналогичный иск планируется подать и против Google.

По удивительному совпадению, среди советников «Коалиции» числятся бывший председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Стил и республиканец Том Ридж, бывший министр национальной безопасности США. Может, Трамп и проиграл, но своих в Америке, кажется, тоже не бросают. Члены «Коалиции» не увидели иронии в том, что Parler cтал популярен по причине слабого модерирования, на которое в своем иске они пеняли Telegram. 

Кроме Parler, который скачали 980 млн раз за пять дней, от капитолийской лихорадки выиграл и Telegram. Вначале Дурову сделал царский подарок WhatsApp, а затем помогли Twitter, Facebook и Instagram, толкнув на обоз «Телеги» (так в Рунете часто называют Telegram) сторонников проигравшего президента США. Кто бы мог подумать, что изобретенное россиянином приложение однажды станет оплотом главной демократической скрепы – свободы слова – для некоторых американцев! Воистину, враг моего врага – мой друг! Рост аудитории мессенджера дает Дурову шанс вернуть $1,7 млрд инвесторам блокчейн-проекта TON, который американская Комиссия по ценным бумагам похоронила в 2019 году. Пока что Telegram развивался в основном на средства основателя.  

Человек-невидимка: безопасность  в соцсетях 

На фоне роста популярности Telegram у пользователей появились опасения: а не решат ли Apple, Google и другие техногиганты удалить приложение с телефонов пользователей, если Трамп действительно заведет там свой официальный аккаунт? Публичные Telegram-каналы уже ведут президенты Турции, России, Украины, Мексики, Франции и другие политики.

Если события последних дней не вселяют в вас уверенности, то сохраняйте шпаргалку для пользователей iPhone.

Чтобы избежать удаления приложения без вашего согласия, следуйте алгоритму: Настройки → Экранное время → Контент и конфиденциальность → Покупки iTunes Store и App Store → Удаление приложений → Нет.

С Android принудительно приложение пока убрать невозможно.

Можно пользоваться альтернативами Google для поиска онлайн, например гибридным поисковиком DuckDuckGo. С 2012 года Google декларирует, что собирает номера телефонов, дату, время и длительность звонков и читает вашу переписку. Через синхронизированные с Gmail контакты он знает ваших друзей и знакомых, через подписки и поиск – ваши интересы. DuckDuckGo не хранит IP-адреса, не ведет логов: «DuckDuckGo не собирает никакую личную информацию пользователей и не делится ей. Вот и вся наша политика конфиденциальности».

Gmail – это удобно, но можно воспользоваться почтой, которая не следит за своими клиентами, не делится их личными данными и гарантирует защиту от перехвата, как, например, немецкая TutaNota или швейцарская ProtonMail. Они предлагают бесплатный почтовый сервис, который окупается за счет премиальных подписок более высокого уровня.

А что делать с Facebook? Жителям Европы стоит принять во внимание постановление Верховного суда Вены от 29 декабря 2020 года, позволяющее Facebook не следовать в некоторых случаях политике конфиденциальности данных GDPR и не получать согласия пользователей. По удивительному совпадению, это решение вынесли незадолго до заявления WhatsApp.

Майк Бутчер, один из основателей самого популярного издания о техноновинках и стартапах – TechCrunch, говорит, что WhatsApp передает данные пользователей в Facebook с 2016 года, когда уже выходило новое соглашение. Старые пользователи могли его отклонить, а новые должны были с ним согласиться при установке. Если вы раньше запретили WhatsApp собирать данные и делиться ими, то новые изменения касаются именно вас. Такая опция была в настройках программы, но ее уже давно убрали. Бутчер рекомендует: «Удалите Facebook со своего телефона. На компьютерной версии попробуйте деактивировать «рубильник», который позволяет обеспечить максимальные настройки приватности. Он называется The Platform – благодаря ему приложения и такие компании, как Cambridge Analytica, могут получить доступ к вашим данным. Зайдите в Настройки → Приложения и вебсайты → Приложения, вебсайты и игры → Редактировать, прочитайте объяснение и отключайте. Теперь вы делитесь только информацией ленты и профиля».

И помните: кто владеет информацией – владеет миром.

Подготовила Елена Лео

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