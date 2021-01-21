В салоне есть аппарат для подачи кислорода больным коронавирусом

Два лондонских автобуса переоборудовали в машины скорой помощи для транспортировки больных коронавирусом, сообщает The Guardian. Компания Go-Ahead, поставляющая транспортные средства во многие регионы Великобритании, отдала их в распоряжение NHS. Это позволит немного снизить нагрузку на обычные машины скорой помощи.

На обоих автобусах есть специальные наклейки с логотипом NHS и надписью «NHS patient transport». В каждом можно перевозить до четырех человек с симптомами коронавируса. Специально для них в салонах было установлено медицинское оборудование, включая инфузионные насосы, мониторы и аппараты для подачи кислорода.

Передвигаться на новых автобусах будут врачи из Службы интенсивной терапии (Sprint), созданной при NHS в марте 2020 года, когда пандемия только пришла в Великобританию. Компания Go-Ahead со своей стороны выделила четырех водителей, каждый из которых прошел вакцинацию.

Автобусы начнут выполнять первые рейсы в ближайшее время. Предполагается, что на них пациентов будут перевозить из лондонских больниц в госпиталь Nightingale, который размещается в здании торгово-выставочного центра ExCeL.