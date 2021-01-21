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Фестиваль «Гластонбери» снова отменили

Фестиваль «Гластонбери» снова отменили
Фото:123rf.com

Причина все та же – коронавирус

«Гластонбери», один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы, не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian. Это уже вторая по счету отмена – летом 2020 года фестиваль также отменили из-за COVID-19. Организаторы мероприятия Майкл и Эмили Ивис принесли свои извинения публике, сообщив об отмене в «Твиттере». «С большим сожалением заявляем, что в этом году фестиваль не состоится. Для нас это будет еще один вынужденный год простоя. Сожалеем, что подвели вас всех», – говорится в обращении.

Приобретенные билеты будут действительны до 2022 года. Организаторы британских фестивалей надеются, что к этому времени коронавирусные ограничения снимут. В противном случае без государственной поддержки их ждет банкротство.

«Мы неоднократно призывали правительство защитить наши всемирно известные фестивали, но никаких мер за этим не последовало. Игнорировать проблему больше нельзя, нужно спасти этот сектор», – заявил депутат парламента Джулиан Найт.

С 1970 года фестиваль «Гластонбери» проводится неподалеку от города Гластонбери в графстве Сомерсетшир. Раньше в нем принимали участие только рок-музыканты, за что мероприятие прозвали «британским Вудстоком», но постепенно репертуар сменился – теперь помимо рок-исполнителей там выступают поп-музыканты и рэперы.

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