В Манчестере эвакуируют местных жителей, в Уэльсе под угрозой затопления оказался склад с вакциной

Обрушившийся на Великобританию шторм «Кристоф» вызвал масштабные наводнения, пишет Sky News. Агентство по охране окружающей среды (Environment Agency) выпустило семь предупреждений о серьезной угрозе для жизни в нескольких районах Северного Уэльса и на северо-западе Англии.

Из крупных городов сильнее всего пострадал Большой Манчестер, в особенности районы Западный и Восточный Дидсбери и Нортенден. Система защиты от наводнений в Дидсбери едва справилась с количеством воды в ночь с 20 на 21 января, говорят в агентстве.

Спасательные службы Большого Манчестера эвакуируют местных жителей. Людей с симптомами коронавируса и хронических больных размещают в гостиницах. Остальным разрешено отправиться к родственникам или друзьям, пока угроза наводнения не спадет. По предварительным прогнозам, от удара стихии в городе могут пострадать более 2 тыс. домов.

Под угрозой затопления оказался склад с запасами оксфордской вакцины от коронавируса в городе Рексем на севере Уэльса, однако работникам удалось его защитить. Поезда между Манчестером, Ливерпулем и Уоррингтоном отменены; людей призывают не выезжать из дома без крайней необходимости.