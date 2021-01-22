Все больше британцев вынуждены занимают деньги

Сильнее всего пандемия ударила по людям младше 30 лет

Почти 9 млн британцев были стали занимать больше денег, чем обычно, пишет BBC со ссылкой на исследование Национальной статистической службы (ONS). С июня 2020 года доля работников, одалживающих £1 тыс. или более, увеличилась с 35% до 45%. В понятие «займ» авторы исследования включили использование кредитных карт, получение ссуд и займ денежных средств у членов семьи, друзей и соседей.

Самозанятые люди прибегали к займам чаще офисных работников, говорится в отчете ONS. Это еще больше увеличило финансовый разрыв между домохозяйствами.

От пандемии сильнее всего пострадали молодые люди и работники с низким доходом. Молодые люди до 30 лет и лица, чей общесемейный доход не превышает £10 тыс. имели на 35% и 60% соответственно больше шансов отправиться в оплачиваемый отпуск (furlough), чем любые другие сотрудники.

Семьи с детьми в два раза чаще сообщали о снижении доходов, нежели бездетные пары. Родителям приходилось работать не на полную ставку или брать отгулы, чтобы присмотреть за ребенком на время закрытия школ.

«Мы видим, как продолжает увеличиваться разрыв между богатыми и бедными. Некоторым приходится занимать деньги, чтобы свести концы с концами», – прокомментировал исследования сотрудник ONS Георгий Васильев.