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Британские экспортеры мяса жалуются на задержки поставок в ЕС

Британские экспортеры мяса жалуются на задержки поставок в ЕС
Фото:123rf.com

Грузовики стоят на границе от пары часов до нескольких дней

Британские экспортеры мяса жалуются, что грузовики с продукцией стоят на границе между Великобританией и Францией несколько часов, а иногда и дней. Британская ассоциация производителей мяса (ВМРА) утверждает, что новая схема таможенных проверок никуда не годится: даже опытные экспортеры испытывают трудности с оформлением документов, а объем поставок мяса в ЕС сократился на 75% по сравнению с январем 2020 года.

Глава компании Euro Quality Lambs Ризван Халид рассказывает, что на подготовку бумаг к одной партии баранины его сотрудникам приходится сидеть три-четыре часа. Компания поставляет 70% своей продукции в страны ЕС, включая Францию, Германию, Бельгию и Португалию. «У французской стороны уходит до шести часов на проверку документов и осмотр продукции в грузовике. Мы тратим целый день, чтоы наше мясо попало на рынки Парижа», – рассказал Халид.

Тем временем некоторые покупатели в ЕС теряют терпение и начинают рассматривать другие варианты. Один крупный французский импортер мяса сообщил BBC, что он и его конкуренты начинают искать альтернативных поставщиков из Испании и Ирландии.

Налоговая служба Великобритании подсчитала, что британский бизнес может потерять £7 млрд из-за новой системы таможенных проверок.

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