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Северная Ирландия продлила карантин до 5 марта

Северная Ирландия продлила карантин до 5 марта
Фото:123rf.com

Об этом объявила первый министр Арлин Фостер

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер объявила о продлении коронавирусных ограничений до 5 марта, сообщает Sky News. Министр здравоохранения Робин Суонн заявил, что это позволит снизить число заражений COVID-19. 18 февраля Кабинет министров соберется для обсуждения эпидемиологической обстановки и подведения промежуточных итогов локдауна.

Жесткий карантин в Северной Ирландии объявили сразу после Рождества. Людям запретили собираться группами, все непродовольственные магазины закрылись, а школьники были распущены по домам. Это немного снизило число заражений, однако количество заболевших может резко увеличиться из-за нового британского штамма, выявленного в конце 2020 года.

Заместитель первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил не исключила вероятность продления карантина до Пасхи. «Если говорить начистоту, мы не можем утверждать ничего наверняка. Все будет зависеть от того, что мы делаем сейчас для предотвращения новых заражений», – добавила О’Нил. Конфедерация британской промышленности (CBI) призывает правительство продлить программу по сохранению рабочих мест до июня, чтобы избежать обвала экономики.

На 21 января в Северной Ирландии выявили 732 случая заражения коронавирусом. В местных больницах находятся 806 человек.

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