В России прошли акции протеста в защиту Алексея Навального

Более двух тысяч человек были задержаны

23 января в десятках городов России прошли акции протеста в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального, пишет РБК. Его задержали 17 января после возвращения в страну из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Открыли серию протестных акций жители Владивостока, устроив шествие по Светланской улице в центре города. В Якутске митинг проходил в 50-градусный мороз; участники пробыли на улице больше часа.

В Москве произошли столкновения полиции с протестующими в районе Страстного бульвара, после чего часть людей отправилась к следственному изолятору «Матросская тишина», где сейчас находится Алексей Навальный. Агентство «Рейтер» насчитало на митинге 40 тыс. участников, однако организаторы проекта «Белый счетчик» – порядка 20 тыс. человек. В Санкт-Петербурге после ожесточенных столкновений сотрудники ОМОНа вытеснили протестующих с площади Восстания, сообщает Русская служба BBC.

По данным правозащитного медиа-портала «ОВД-Инфо», на 21:30 мск полицейские и сотрудники ОМОН задержали 2509 человек, из них 952 в Москве и 374 в Санкт-Петербурге.

В МВД России подчеркнули, что акции не были согласованы с властями. «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», – сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк. В Новосибирске, Владивостоке и Ростове-на-Дону возбудили уголовные дела в связи с акциями.

В Москве возбуждено три уголовных дела — о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, пишет Коммерсант.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что с тревогой следит за развитием событий в России. В защиту политика выступили главы стран ЕС, Канады, представители правительства США и множество правозащитных организаций. Руководитель сети региональных штабов Навального Навального Леонид Волков объявил о новых протестных акциях по всей стране в следующие выходные.