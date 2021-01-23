В Лондоне и других городах прошла акция в поддержку Навального

Синие трусы на веревке, плакаты и выкрики ‘’cвободу Навальному’’ — так у здания Консульства РФ в Лондоне прошла акция акция в поддержку Алексея Навального в субботу 23 января. Она началась около 11:00 часов напротив здания консульства у Гайд-парка.

Участники с помощью прищепок прикрепили на веревку плакаты и синие трусы. На этот предмет одежды, согласно расследованию Фонда по борьбе с коррупцией и издания Bellingcat, было нанесено отравляющее вещество группы ‘’новичок’’, в результате действия которого Навальный впал в кому в августе 2020 года. В руках митингующие держали плакаты с надписями ‘’Леха, держись!’’, ‘’#СвободуНавальному’’. По словам одного из участников, 25-летнего рижанина Дениса Cтефанова, в акции приняли участие около 70 человек.

‘’Я рад, что полиция с пониманием отнеслась к нашей инициативе, — cказал он. — Нам не пришлось действовать исподтишка, не пришлось подкидывать к консульству плакаты и убегать. Полицейские просили соблюдать порядок и социальную дистанцию, но, когда людей стало много, то вежливо попросили разойтись’’.

Протестующие в Лондоне столкнулись с такой дилеммой: по правилам всеобщего локдауна, из-за коронавируса действуют определенные ограничения на передвижения вне дома. Выходить на улицу можно только по определенным причинам — в магазин, для занятий спортом, для посещения врача и др. Несмотря на то, что массовые собрания людей запрещены, полиция дала пикетчикам около тридцати минут, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По словам Дениса, прохожие положительно отнеслись к их действиям: ‘’Они апплодировали, а водители автобусов и машин сигналили. В целом атмосфера была очень позитивная и дружелюбная’’.

На вопрос о том, разделяет ли он взгляды Алексея Навального или вышел на акцию по какой-то другой причине, Денис сказал, что ‘’сейчас не время делать акцент на политической позиции. Главное — выразить недовольство беспределом, ведь “прийти” могут за каждым. Для меня это дело не политическое, а общественное’’.

Вслед за задержанием Алексея Навального в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения оппозиционного политика из Германии и его призывами к своим сторонникам и сочувствующим выходить на улицы 23 января, в соцсетях стали появляться сообщения от организаторов митингов за пределами России. В Великобритании акции прошли в Лондоне и Эдинбурге. За пределами России протестные акции проходят более чем в тридцати городах мира. Среди них — Токио, Амстердам, Бостон, Париж, Гаага, Берлин, Амстердам.

Посольство Российской Федерации в Великобритании на своем сайте опубликовало пресс-релиз на английской языке, в котором Алексей Навальный назван не политическим заключенным, а обычным преступником, использующим закон ради политической выгоды.

Подготовила Елена Лео

О том, как прошли протестные акции в России, можно узнать по ссылке.