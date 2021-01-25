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В Нидерландах после введения комендантского часа вспыхнули беспорядки

В Нидерландах после введения комендантского часа вспыхнули беспорядки
Фото:twitter.com/ndtvfeed

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Нидерландах до 9 февраля действуют строгие коронавирусные ограничения: закрыты непродовольственные магазины, рестораны, музеи и спортзалы. В дополнение к этому 23 января правительство ввело комендантский час с 21:00 до 04:30, из-за чего в десяти городах вспыхнули беспорядки, пишет The Evening Standard.

Вечером 23 января недовольные новыми ограничениями сожгли центр тестирования на COVID-19 в городе Урк. 

24 января в Амстердаме на Музейной площади собрались сотни протестующих. Они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Для разгона полиции пришлось применить водометы. В близлежащем Эйндховене демонстранты устроили потасовку со стражами порядка, бросали петарды, били витрины магазинов и грабили супермаркеты. Для разгона протестующих местная полиция применила слезоточивый газ, сообщает The Evening Express.

Правительство Нидерландов осудило действия протестующих и заявило, что не будет отменять комендантский час. «Это не только неприемлемо, но и плохо по отношению к сотрудникам органов здравоохранения, которые делают все возможное для помощи людям», – говорится в заявлении местных властей.

3,6 тыс. человек уже получили штрафы за нарушение комендантского часа.

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