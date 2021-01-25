В Нидерландах после введения комендантского часа вспыхнули беспорядки

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Нидерландах до 9 февраля действуют строгие коронавирусные ограничения: закрыты непродовольственные магазины, рестораны, музеи и спортзалы. В дополнение к этому 23 января правительство ввело комендантский час с 21:00 до 04:30, из-за чего в десяти городах вспыхнули беспорядки, пишет The Evening Standard.

Вечером 23 января недовольные новыми ограничениями сожгли центр тестирования на COVID-19 в городе Урк.

24 января в Амстердаме на Музейной площади собрались сотни протестующих. Они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Для разгона полиции пришлось применить водометы. В близлежащем Эйндховене демонстранты устроили потасовку со стражами порядка, бросали петарды, били витрины магазинов и грабили супермаркеты. Для разгона протестующих местная полиция применила слезоточивый газ, сообщает The Evening Express.

Правительство Нидерландов осудило действия протестующих и заявило, что не будет отменять комендантский час. «Это не только неприемлемо, но и плохо по отношению к сотрудникам органов здравоохранения, которые делают все возможное для помощи людям», – говорится в заявлении местных властей.