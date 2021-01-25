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Министры выступают за создание карантинных отелей для прибывающих

Министры выступают за создание карантинных отелей для прибывающих
Фото:123rf.com

Это снизит число заражений, уверены в правительстве

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает расселять прибывающих в страну путешественников в карантинные отели, где они должны провести десять дней на самоизоляции. Покинуть отель можно будет только после сдачи теста на коронавирус, пишет The Times.

Предложение поддерживают сама министр внутренних дел Прити Пател, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и министр финансов Риши Сунак. По их мнению, это позволит усилить контроль на границе и снизить число заражений коронавирусом. Однако министр транспорта Грант Шеппс предлагает размещать в отелях только граждан, прибывающих из стран с новыми штаммами COVID-19.

До введения коронавирусных ограничений в страну ежедневно прибывало до 10 тыс. человек. В правительстве уверены, что свободных номеров в отелях хватит на всех. Кроме того, есть опасения, что карантинные отели нанесут ущерб туризму.

Окончательное решение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен принять 26 января после заседания правительственного комитета по COVID-19. На 25 января в стране выявлено 30 тыс. случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 610 смертей. 

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