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Школы могут остаться закрытыми даже после Пасхи

Школы могут остаться закрытыми даже после Пасхи
Фото:123rf.com

Родителям придется обучать детей самостоятельно

Правительство еще не определилось с точной датой открытия школ в Англии, пишет The Guardian. Однако выступление министра здравоохранения Мэтта Хэнкока позволяет предположить, что школьники не вернутся за парты даже после пасхальных каникул.

«Разумеется, я надеюсь, что школы откроются после Пасхи, а программа вакцинации позволит нам это сделать. Но прежде мы должны убедиться, что болезнь пошла на спад», – заявил Хэнкок на шоу Эндрю Марра. По мнению правительства, распространение инфекции замедляется, но пока еще рано говорить о прохождении пика заболеваемости.

Министр образования Гэвин Уильямсон пообещал, что школы уведомят минимум за две недели до открытия, чтобы они смогли подготовиться к учебному процессу. Возвращение школьников за парты будет проходить поэтапно. Министерство образования Великобритании обещает в ближайшее время подготовить план по возобновлению обучения.

Председатель комитета по вопросам образования Роберт Халфон предложил экстренно вакцинировать учителей и школьный персонал. «Родители берут дни за свой счет, чтобы сидеть с детьми. Домашнее обучение – задача непростая, особенно с детьми младшего школьного возраста», – добавил Халфон. По последним правительственным данным, 6,3 млн человек в Великобритании уже получили первую дозу вакцины; большинство из них – люди старше 70 лет.

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