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В окрестностях рынка Спиталфилдс замечено стадо бронзовых слонов

В окрестностях рынка Спиталфилдс замечено стадо бронзовых слонов
Фото:instagram.com/spitalfieldse1

Кажется, коронавирус им нипочем

В Лондоне сейчас немного тихо из-за коронавирусных ограничений, но местные власти делают все возможное, чтобы немного скрасить зимние будни, пишет Secret London. В район рынка Спиталфилдс на востоке столицы появилась инсталляция в виде стада слонов.

Фото: instagram.com/spitalfieldse1

 

Любителям пробежек в Гайд-парке арт-объект покажется знакомым: год назад инсталляцию установили на лужайке у Мраморной арки, чтобы привлечь внимание к к проблемам браконьерства, уничтожения дикой природы и изменения экосистем.

Фото: instagram.com/spitalfieldse1

Авторами бронзовых скульптур в натуральную величину стали художники Джилли и Марк, привлекающие внимание к экологическим проблемам современности. Каждая скульптура является прототипом реального слоненка, которого спасли от гибели волонтеры благотворительной организации Sheldrick Wildlife Trust, занимающейся выхаживанием детенышей диких кенийских животных, оставшихся сиротами.

Узнать о жизни каждого слоненка можно на специальных табличках рядом с инсталляцией. Она пробудет в Восточном Лондоне до ноября 2021 года.

 

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