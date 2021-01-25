В окрестностях рынка Спиталфилдс замечено стадо бронзовых слонов

Кажется, коронавирус им нипочем

В Лондоне сейчас немного тихо из-за коронавирусных ограничений, но местные власти делают все возможное, чтобы немного скрасить зимние будни, пишет Secret London. В район рынка Спиталфилдс на востоке столицы появилась инсталляция в виде стада слонов.

Любителям пробежек в Гайд-парке арт-объект покажется знакомым: год назад инсталляцию установили на лужайке у Мраморной арки, чтобы привлечь внимание к к проблемам браконьерства, уничтожения дикой природы и изменения экосистем.

Авторами бронзовых скульптур в натуральную величину стали художники Джилли и Марк, привлекающие внимание к экологическим проблемам современности. Каждая скульптура является прототипом реального слоненка, которого спасли от гибели волонтеры благотворительной организации Sheldrick Wildlife Trust, занимающейся выхаживанием детенышей диких кенийских животных, оставшихся сиротами.

Узнать о жизни каждого слоненка можно на специальных табличках рядом с инсталляцией. Она пробудет в Восточном Лондоне до ноября 2021 года.