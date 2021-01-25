Let it snow: редкие кадры снежной зимы в Великобритании

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Эта зима в Великобритании выдалась необычно снежной. Если раньше слепить снеговика в январе можно было только в шотландских высокогорьях, то теперь это могут сделать жители Англии и Уэльса. Чем, они, собственно, и занялись на выходных!

Из-за обильных снегопадов местным пришлось временно закрыть несколько центров вакцинации, а полиция еще раз напомнила людям, что покидать дома можно только в случае крайней необходимости, пишет BBC. А вот играть в снежки у себя во дворе не воспрещается, напомнили полицейские лондонского боро Уондсуэрт.

Даже если снег застал врасплох братьев наших меньших, они старались не подавать виду!

А вот розам, кажется, пришлось нелегко…

Кто-то задался целью слепить самого большого в мире снеговика…

… а кто-то решил закаляться! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре!

Несколько интересных фактов:

– на рождественских открытках часто можно увидеть заснеженные пейзажи, но по статистике снег в Британии чаще всего выпадает в январе и феврале, а не в декабре. В среднем на декабрь приходится 3,9 снежных дней, на январь и февраль – по 5,3 и 5,6 дней соответственно;

– за последние 52 года белое Рождество случалось 38 раз;

– больше всего снега выпадает в Шотландии. Горный ландшафт и северное расположение страны способствуют обильным осадкам: снег здесь выпадает в среднем 38 дней в году;

– абсолютный рекорд по количеству осадков зафиксировали близ горы Кайрнгорм (Cairngorm), где снег выпадает до 76 дней в году.