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Let it snow: редкие кадры снежной зимы в Великобритании

Let it snow: редкие кадры снежной зимы в Великобритании
Фото:Irma Mute

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Эта зима в Великобритании выдалась необычно снежной. Если раньше слепить снеговика в январе можно было только в шотландских высокогорьях, то теперь это могут сделать жители Англии и Уэльса. Чем, они, собственно, и занялись на выходных!

Фото: Alla Barkova

Фото: Natasha Gill

 

Фото: Oksana Volosina

Из-за обильных снегопадов местным пришлось временно закрыть несколько центров вакцинации, а полиция еще раз напомнила людям, что покидать дома можно только в случае крайней необходимости, пишет BBC. А вот играть в снежки у себя во дворе не воспрещается, напомнили полицейские лондонского боро Уондсуэрт.

Фото: Jelena Putjankina

Фото: Jelena Putjankina

Даже если снег застал врасплох братьев наших меньших, они старались не подавать виду!

Фото: Olga Lova

Фото: Valentina Ross

Фото: Lera Lera

А вот розам, кажется, пришлось нелегко…

Фото: Irina Kendix

Фото: Anatolii Nazarov

Фото: Kseniya Dyakova

Кто-то задался целью слепить самого большого в мире снеговика…

Фото: Valentina Rainy

… а кто-то решил закаляться! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре!

Фото: Natalia Brockton

Несколько интересных фактов:

– на рождественских открытках часто можно увидеть заснеженные пейзажи, но по статистике снег в Британии чаще всего выпадает в январе и феврале, а не в декабре. В среднем на декабрь приходится 3,9 снежных дней, на январь и февраль – по 5,3 и 5,6 дней соответственно;

– за последние 52 года белое Рождество случалось 38 раз; 

– больше всего снега выпадает в Шотландии. Горный ландшафт и северное расположение страны способствуют обильным осадкам: снег здесь выпадает в среднем 38 дней в году;

– абсолютный рекорд по количеству осадков зафиксировали близ горы Кайрнгорм (Cairngorm), где снег выпадает до 76 дней в году.

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