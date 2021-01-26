﻿﻿﻿﻿﻿

Уроженка России призналась в убийстве сына с особенностями развития

Уроженка России призналась в убийстве сына с особенностями развития
Фото:123rf.com

Ольга Фриман не получала помощи в уходе за ребенком и страдала от тяжелой формы депрессии

40-летняя уроженка России Ольга Фриман призналась в убийстве своего сына Дилана, страдавшего аутизмом и нуждавшегося в круглосуточном уходе, пишет The Evening Standard. Полиция обнаружила тело ребенка в их доме на Камберленд-Парк 16 августа 2020 года. Причиной смерти ребенка, по словам прокурора, стала обструкция дыхательных путей: в них были обнаружены кусочки губки.

Известно, что Дилан почти не говорил и передвигался на инвалидной коляске. Он посещал специализированную школу для детей с особенностями развития, однако с началом карантина уход за ребенком лег исключительно на плечи матери. Подруга Ольги Эдита Сурпицкая рассказала, что перед инцидентом та находилась в подавленном, депрессивном состоянии и не получала никакой помощи в уходе за ребенком. Она обращалась к местным властям, но ответа не получила, а Дилан с каждым днем требовал все больше ухода.

«Три психиатра, проводившие обследование Фриман, подтвердили, что ее состояние оставляло желать лучшего: из-за психотической депрессии она почти не отдавала отчета в своих действиях», – подтвердила адвокат Ольги Джейн Бикерстафф.

Заседание суда прошло 25 января по видеосвязи. Судья Чима Грабб отложила вынесение приговора до февраля: в связи с показаниями врачей будет решаться вопрос о помещении Ольги в специализированную больницу.

По информации газеты, Ольга несколько лет назад развелась с отцом ребенка, фотографом Дином Фриманом. Несмотря на развод, Фриман общался с Диланом и возил его на отдых. Отец узнал о гибели сына, находясь в Испании.

Первый локдаун, объявленный в Британии весной прошлого года, выявил, насколько уязвимыми оказались семьи, где есть дети с особенностями развития. В понимании и поддержке нуждались в первую очередь родители, оставшиеся наедине со множеством психологических, финансовых и воспитательных проблем. И, конечно же, дети, оторванные от привычной рутины, опеки учителей и специалистов. Инициатива Hand to Hold появилась на свет осенью прошлого года с целью помочь семьям с особенными детьми.

Сейчас рассматривается вопрос о присвоении Hand to Hold статуса благотворительной организации.

Подробнее об инициативе можно почитать на сайте www.handtohold.org.uk или в соцсетях:

«Фейсбук»

«Инстаграм»

Youtube

 

profile-sample2
Уроженка России призналась в убийстве сына с особенностями развития
26-01-2021
profile-sample2
Названы самые уязвимые перед COVID-19 профессии
26-01-2021
profile-sample2
В окрестностях рынка Спиталфилдс замечено стадо бронзовых слонов
25-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.