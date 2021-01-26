Уроженка России призналась в убийстве сына с особенностями развития

Ольга Фриман не получала помощи в уходе за ребенком и страдала от тяжелой формы депрессии

40-летняя уроженка России Ольга Фриман призналась в убийстве своего сына Дилана, страдавшего аутизмом и нуждавшегося в круглосуточном уходе, пишет The Evening Standard. Полиция обнаружила тело ребенка в их доме на Камберленд-Парк 16 августа 2020 года. Причиной смерти ребенка, по словам прокурора, стала обструкция дыхательных путей: в них были обнаружены кусочки губки.

Известно, что Дилан почти не говорил и передвигался на инвалидной коляске. Он посещал специализированную школу для детей с особенностями развития, однако с началом карантина уход за ребенком лег исключительно на плечи матери. Подруга Ольги Эдита Сурпицкая рассказала, что перед инцидентом та находилась в подавленном, депрессивном состоянии и не получала никакой помощи в уходе за ребенком. Она обращалась к местным властям, но ответа не получила, а Дилан с каждым днем требовал все больше ухода.

«Три психиатра, проводившие обследование Фриман, подтвердили, что ее состояние оставляло желать лучшего: из-за психотической депрессии она почти не отдавала отчета в своих действиях», – подтвердила адвокат Ольги Джейн Бикерстафф.

Заседание суда прошло 25 января по видеосвязи. Судья Чима Грабб отложила вынесение приговора до февраля: в связи с показаниями врачей будет решаться вопрос о помещении Ольги в специализированную больницу.

По информации газеты, Ольга несколько лет назад развелась с отцом ребенка, фотографом Дином Фриманом. Несмотря на развод, Фриман общался с Диланом и возил его на отдых. Отец узнал о гибели сына, находясь в Испании.

Первый локдаун, объявленный в Британии весной прошлого года, выявил, насколько уязвимыми оказались семьи, где есть дети с особенностями развития. В понимании и поддержке нуждались в первую очередь родители, оставшиеся наедине со множеством психологических, финансовых и воспитательных проблем. И, конечно же, дети, оторванные от привычной рутины, опеки учителей и специалистов. Инициатива Hand to Hold появилась на свет осенью прошлого года с целью помочь семьям с особенными детьми.

Сейчас рассматривается вопрос о присвоении Hand to Hold статуса благотворительной организации.

Подробнее об инициативе можно почитать на сайте www.handtohold.org.uk или в соцсетях:

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