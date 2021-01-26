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Налоговая служба продлила срок подачи деклараций до 28 февраля

Налоговая служба продлила срок подачи деклараций до 28 февраля
Фото:123rf.com

Штраф за это взиматься не будет

Крайний срок подачи налоговой декларации для физических лиц в Великобритании – 31 января, напоминает Financial Times. Согласно данным Налоговой службы (HMRC), в 2021 году индивидуальные декларации должны подать более 12 млн британских налогоплательщиков. 8,9 млн из них уже это сделали, однако порядка 2,5 млн не смогут сдать документы в срок, утверждает Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA UK). В прошлом году опоздавших было в три раза меньше – всего 950 тыс. человек.

Причиной масштабной задержки в этом году стала пандемия коронавируса. Поэтому Налоговая служба Великобритании впервые в истории решила продлить срок подачи деклараций – до 28 февраля. Штраф с опоздавших взиматься не будет (обычно он составляет £100). «Мы осознаем, с какими проблемами столкнулись люди в этом году, и понимаем, что многие не направят декларации до дедлайна», – заявил Джим Харра, исполнительный директор HMRC.

Однако при системе самообложения (self-assessment tax) налог придется уплатить до 31 января. Если налогоплательщик не успевает его рассчитать, можно заплатить примерную сумму в зависимости от уровня дохода. Если с выплатой налога возникли проблемы, налогоплательщик может оставить заявку на рассрочку платежа до 12 месяцев через сайт Налоговой службы.

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Налоговая служба продлила срок подачи деклараций до 28 февраля
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