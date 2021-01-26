Названы самые уязвимые перед COVID-19 профессии

Жертвами коронавируса чаще других становятся водители такси и работники домов престарелых

Коронавирус стал причиной смерти по меньшей мере 8 тыс. человек трудоспособного возраста (20-64 года) в Англии и Уэльсе, говорят в профсоюзе GMB. Его представители опираются на отчет ONS, в котором также говорится, что представители определенных профессий чаще других умирают от коронавирусной пневмонии.

Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались работники домов престарелых (347 смертей на 100 тыс. человек), водители такси (213 смертей), продавцы и другие работники ретейла (180 смертей), медсестры (157 смертей) и уборщики (153 смерти).

GMB призывает правительство оценить риски, с которыми сталкиваются люди на рабочем месте, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и увеличить размер выплаты по больничному.

«Некоторые сотрудники используют некачественные средства индивидуальной защиты. Многие выходят на работу с симптомами коронавируса, потому что самоизоляция им не по карману. Правительство и работодатели обязаны принять меры, чтобы не допустить дальнейших заражений», – заявил директор GMB по вопросам здоровья и обеспечения безопасности Дэн Ширс.