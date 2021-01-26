﻿﻿﻿﻿﻿

Названы самые уязвимые перед COVID-19 профессии

Названы самые уязвимые перед COVID-19 профессии
Фото:123rf.com

Жертвами коронавируса чаще других становятся водители такси и работники домов престарелых

Коронавирус стал причиной смерти по меньшей мере 8 тыс. человек трудоспособного возраста (20-64 года) в Англии и Уэльсе, говорят в профсоюзе GMB. Его представители опираются на отчет ONS, в котором также говорится, что представители определенных профессий чаще других умирают от коронавирусной пневмонии.

Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались работники домов престарелых (347 смертей на 100 тыс. человек), водители такси (213 смертей), продавцы и другие работники ретейла (180 смертей), медсестры (157 смертей) и уборщики (153 смерти).

GMB призывает правительство оценить риски, с которыми сталкиваются люди на рабочем месте, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и увеличить размер выплаты по больничному.

«Некоторые сотрудники используют некачественные средства индивидуальной защиты. Многие выходят на работу с симптомами коронавируса, потому что самоизоляция им не по карману. Правительство и работодатели обязаны принять меры, чтобы не допустить дальнейших заражений», – заявил директор GMB по вопросам здоровья и обеспечения безопасности Дэн Ширс.

profile-sample2
Уроженка России призналась в убийстве сына с особенностями развития
26-01-2021
profile-sample2
Названы самые уязвимые перед COVID-19 профессии
26-01-2021
profile-sample2
В окрестностях рынка Спиталфилдс замечено стадо бронзовых слонов
25-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.