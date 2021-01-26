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Витамин С в косметике: развеиваем мифы

Витамин С в косметике: развеиваем мифы
фотоfreepik.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Один из самых популярных ингредиентов косметических средств – витамин С. Он находится в топе косметических компонентов, предупреждающих старение кожи. Сегодня вместе с косметологом Светланой Шабалиной (@lana.medical.aesthetic) мы расскажем о косметике с витамином С и развеем несколько мифов.

Для чего в косметике нужен витамин С? Если отвечать коротко, то он выполняет две основные функции:

– антиоксидант (нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают нашу кожу);

– катализатор производства коллагена (обеспечивает свежесть и здоровый цвет лица).

Миф: нет смысла покупать косметику с витамином С, лучше употреблять его в виде БАД.

Употребление витамина С внутрь – отличная идея, однако не факт, что ваш организм решит его направить на обновление кожи. Скорее всего, для организма будут в приоритете сердце и сосуды. А вот из косметики витамин С доставляется непосредственно в кожу.

Правда: витамин С существует в разных формах.

Самые активные – аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) и одна из ее форм, L-Ascorbic acid.

Соли аскорбиновой кислоты, например Magnesium ascorbyl phosphate или Ascorbyl glucoside, не дают эффект омоложения, но освежают цвет лица.

Миф: чем больше концентрация витамина С, тем лучше.

На выработку коллагена влияет витамин С в концентрации 20%. Если концентрация больше, кожу можно сжечь, так как витамин С – это кислота. При меньшей концентрации витамин С будет выполнять только роль антиоксиданта, что тоже неплохо.

Правда: косметику с витамином С лучше хранить в холодильнике. 

Витамин С нестабилен, поэтому продукт должен быть упакован во флакон из темного стекла, и я всегда советую выбирать упаковку с дозатором. Хранить косметику с витамином C нужно в темном прохладном месте, так как именно свет и температура заставляют его окисляться быстрее. Если вы заметили потемнение продукта, оранжевость или коричневатость, пожалуйста, не пользуйтесь им: окисленный витамин С нанесет коже только вред!

Миф: витамин С не подходит для чувствительной кожи.

Наоборот, он укрепляет сосуды и делает кожу плотнее. Но конечно, начинать следует без фанатизма: один раз в день, вечером, обходить зоны расширенных сосудов. Наносите сыворотку, содержащую витамин С, до увлажняющих средств.

Важно помнить! Срок годности концентрированных препаратов с витамином С после открытия баночки – примерно три месяца. Поэтому используйте средство без перерыва, курсом, не экономьте, наносите не только на лицо, но и на шею и декольте.

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Увлажняющая антивозрастная сыворотка с витамином C – бестселлер космецевтического бренда. Именно поэтому они решили выпустить ее во флаконе не 50, а 100 мл! Сыворотка восстанавливает тусклую кожу и увлажняет обезвоженную, уменьшает видимые последствия стресса и усталости, оказывает омолаживающeе, осветляющее и противовоспалительное действие. Богатый состав из растительных экстрактов, пептидов и масел возвращает коже сияние, укрепляет капилляры, восстанавливает ее структуру.

Среди активных ингредиентов – мультивитаминный комплекс витамина С (смесь четырех стабильных форм витамина С, водо- и жирорастворимых, стимулирует синтез коллагена I и III типа, питает кожу, оказывает осветляющее и антиоксидантное действие, защищает от фотостарения), гиалуроновая кислота, пальмитоил олигопептид и экстракт зеленого чая.

Смесь из эфирных масел мандарина, апельсина и гвоздики уменьшает мимические морщины, увлажняет и питает кожу, выравнивает тон, укрепляет капилляры, выводит токсичные вещества, улучшает лимфодренаж, оказываит противовоспалительное действие, улучшает тонус кожи. Смесь аминокислот (таурин, аргинин, лизин, лейцин, валин) устраняет тусклость, сухость и раздражение кожи. Замедляет процессы старения, поддерживает водный баланс. Выводит токсины, стимулирует микроциркуляцию и синтез коллагена, способствует заживлению, удерживает влагу в коже.

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Сыворотку с 20% витамином C, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом лучше всего наносить утром, под крем или макияж. При регулярном использовании вы заметите улучшение тона кожи, уменьшение количества тонких морщин и пигментных пятен, выровняется тон и улучшится текстура кожи.

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