И все-таки… Байден

20 января в Белом доме состоялась инаугурация нового, 46-го президента США – Джо Байдена. Ожидание предстоящего праздника для голосовавших за него американцев было омрачено беспрецедентным для современной Америки событием – нападением приверженцев действующей власти на Капитолий и его захватом.
В обессиленных выборами Соединенные Штаты это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Однако попытки Дональда Трампа во что бы то ни стало удержать власть закончились провалом и теперь грозят ему перспективой уголовного преследования. Действующему президенту во второй раз объявили импичмент, обвинив в подстрекательстве к штурму, и даже лишили его свободы слова – одного из главных постулатов демократичной Америки.
Сейчас народные волнения улеглись, новый президент официально вступил в должность, однако, как говорится, осадочек остался. Произошедшее вошло в историю, а американцы начали проводить работу над ошибками.
Невыпущенный кракен
В последний раз Капитолий – одно из главных зданий страны – захватывали британцы во время англо-американской войны в 1814 году. Как отмечает CNN, тогда было сожжено много государственных зданий, в числе которых оказались Капитолий и Белый дом. Но война – отдельный разговор; недавнее же вторжение вооруженных сторонников Трампа в мирное для Америки время потрясло весь мир.
Напомним, что после объявления итогов выборов, 6 января, разъяренная толпа ворвалась в здание Конгресса, где в этот момент шли заседания. В результате нападения 5 человек погибли, 68 были арестованы. Важно то, что этому предшествовало утреннее часовое обращение Трампа к сторонникам. В конце своей речи бывший президент сказал: «Мы боремся изо всех сил, и если не бороться, то вы потеряете страну. Поэтому мы идем по Пенсильвания-авеню к Капитолию…» Эти слова обошлись Трампу импичментом и блокировкой аккаунтов на крупных интернет-площадках – в «Твиттере» и «Фейсбуке».
Наивно было бы думать, что только этот призыв сподвиг разъяренную толпу ворваться в правительственное здание. Революционные настроения начали зреть в американском обществе еще задолго до объявления результатов выборов. Так, например, во время президентской гонки распространялись сотни постов с хештегом #StopTheSteal. Сторонники Трампа обвиняли Байдена и его команду в фальсификации промежуточных итогов выборов и воровстве голосов. К слову, созданная в «Фейсбуке» одноименная группа, Stop the Steal, побила рекорд по быстрому росту, набрав за один день 300 тыс. участников. Здесь распространялись истории о «мертвых душах» и даже автоматической передаче голосов новому президенту. А один из известных сторонников Трампа в «Твиттере» призвал 500 тыс. своих подписчиков поддержать хештег #CrossTheRubicon, то есть «Перейти Рубикон», – такими словами в 49 году до нашей эры Цезарь призвал войска выступить против римского Сената.
Как сообщает газета New York Times, после объявления итогов выборов генерал Флинн, верный помощник Трампа, на совещании в Белом доме призвал президента объявить в стране военное положение и начать повторные выборы. Кстати, сторонники Трампа уверены в существовании теории заговора и до сих пор надеются на то, что их президент арестует преступников, которые украли у него победу, и отдаст их под трибунал в тюрьме в Гуантанамо.
Юристы Трампа говорили: они имеют неопровержимые доказательства того, что результаты выборов фальсифицировали. Адвокат Сидни Пауэлл даже пугала «выпуском Кракена» (морского чудовища из скандинавских сказок, которое съедало своих врагов). Кстати, хештеги #кракен и #выпуститькракена были поддержаны более 1 млн раз. Однако обещанные американцам факты команда бывшего президента так и не смогла предоставить…
Боевая готовность
В день инаугурации Джо Байдена американские силовики находились в состоянии повышенной готовности. Во всех 50 штатах не исключали возможности новых митингов и волнений. ФБР заранее выпустило предупреждение об этом в столицах. Полицейские, судя по перепискам сторонников Трампа на форумах, ожидали, что те устроят марши протеста. В Вашингтоне был закрыт доступ к большинству достопримечательностей. В некоторых крупных городах были заколочены окна государственных зданий, а главы штатов Мэриленд, Нью-Мексико и Юта ввели чрезвычайное положение. В Калифорнии, Пенсильвании, Мичигане, Вирджинии, Вашингтоне и Висконсине привели в боевую готовность национальную гвардию, в Техасе закрыли местный Капитолий, а в Мичигане перед аналогичным зданием возвели двухметровый забор.
Несмотря на ожидания, инаугурация прошла спокойно. Единственным инцидентом, заставившим побеспокоиться сотрудников безопасности, стало сообщение о минировании здания Верховного суда в Вашингтоне. Сотрудников эвакуировали, однако, как сообщил телеканал NBC, взрывного устройства не нашли.
ВСТАВКА.
Уехал, не попрощавшись
Трамп заранее объявил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации. Подобный случай был только в 1869 году: на инаугурации президента Улисса Гранта не было его предшественника Эндрю Джонсона. Как сообщило информационное агентство Bloomberg, в день инаугурации Дональд Трамп отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Двойной импичмент
Трамп стал первым в истории США президентом, которому импичмент был объявлен аж два раза. Обвинения в разжигании вражды и подстрекательстве к насилию, а также сам второй импичмент будут рассмотрены в ближайшее время. Главный вопрос, волнующий сегодня сторонников 45-го президента США, – какое будущее ждет Трампа?
Уже многие политики высказались за то, чтобы завести на Трампа уголовное дело, поэтому «показательная порка» президента, пытавшегося подорвать основы демократии в США, не исключена. Трампа сравнивают с 37-м президентом, Ричардом Никсоном. Поводом послужило обнародование записи разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в котором первый просил подсчитать в его пользу отданные американцами голоса. О записи сообщила газета Washington Post, дополнив новость заявлением, что для победы в Джорджии Трампу необходимы были 11 780 голосов – именно их он и просил «найти» Раффенспергера. Эта ситуация многих заставила вспомнить уотергейтское дело, в котором был замешан Никсон. Но, как отметил один из журналистов, расследовавших скандал в «Уотергейте», «то, с чем мы имеем дело сегодня, гораздо хуже – в Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность».
Напомним, в 1972 году за несколько месяцев до выборов президент Ричард Никсон направил в номер отеля «Уотергейт», где располагался штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, спецагентов, которые установили прослушку и тайно сфотографировали документы для внутреннего пользования. Никсон был переизбран на второй срок, однако впоследствии у него обнаружили записи разговоров демократов. Итогом этой не до конца раскрытой истории (прямых доказательств причастности Никсона к делу так и не удалось собрать) стали импичмент и отставка президента.
Именно из-за телефонного разговора с госсекретарем Джорджии (конечно, помимо беспорядков в Вашингтоне, во время которых погибли люди) представители Демократической партии хотят завести на Трампа уголовное дело.
Костюм как символ
Инаугурация Байдена прошла скромно. Пандемия и беспорядки внесли свою лепту: гостей было мало (в основном церемонию смотрели онлайн), а силовиков много (за порядком следили 25 тыс. охранников). Многие мероприятия были отменены, в том числе и традиционный парад.
Перед принесением президентом присяги певица Леди Гага исполнила гимн США. С этой певицей Байден вместе проводил кампанию против насилия над женщинами. В свою очередь, неофициальный гимн США, песню «This Land Is Your Land», исполнила Дженнифер Лопес.
Текст присяги был стандартным (он не менялся аж с XIX века). «Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов», – вдохновенно произнес Байден.
Обращаясь к народу, президент сказал: «Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила. Перед Богом и всеми вами даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю – историю надежды, а не страха».
В качестве гостей на церемонии присутствовали Майк Пенс и его жена Карен, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель, экс-президенты Джордж Буш – младший и Билл Клинтон, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и др. А вот 39-й президент Джимми Картер, который раньше присутствовал на всех инаугурациях, не приехал.
Особый интерес вызвали наряды, которые выбрали для церемонии две новые главные женщины Америки: первая леди и вице-президент. К слову, наряд Камалы Харрис общественность обсуждала активнее, ведь Харрис стала не только первой женщиной, но и первым человеком афроамериканского или азиатского происхождения, получившим должность вице-президента США. После того как она появилась на обложке Vogue, именно ее модные журналы называют иконой стиля. На церемонии Камала Харрис появилась в приталенном лавандовом пальто и синем платье до середины колена от темнокожих модельеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона.
А Джилл Байден предпочла голубой монохромный образ, созданный дизайнером Александром О’Нилом (нью-йоркский бренд Markarian), – пальто с темно-синим бархатным воротником и манжетами и приталенное платье с шифоновым лифом и юбкой с фестонами. Воротник платья был украшен жемчугом и кристаллами Swarovski. Сам новый президент Джо Байден был одет в строгое черное пальто и темно-синий костюм Ralph Lauren, по словам его помощников ставший символом возвращения к этикету и отстаиванию ценностей Америки.
Вошел в историю
В начале 2020 года Дональду Трампу был выдвинут первый импичмент, но Сенат проголосовал против, и президент остался на своем месте. Кроме того, что Трамп – первый президент, против которого дважды инициировали импичмент, он еще и третий президент США, когда-либо представленный к импичменту. Первым таким президентом стал Эндрю Джонсон в 1868 году, обвиненный сразу по 11 пунктам, в основном касающимся кадровой политики. Вторым – Билл Клинтон в 1998 году, лжесвидетельствовавший под присягой, отрицая сексуальную связь с практиканткой Моникой Левински, и препятствовавший правосудию. Эти два президента не были лишены постов, так как большинство сенаторов их отставку не поддержало. А вот президент Ричард Никсон, обвиненный в прослушивании оппонентов-демократов, добровольно сложил полномочия.
Нет политике силы
Баллотироваться в президенты США Трамп уже вряд ли когда-нибудь сможет, однако сегодня у него появляется реальная возможность стать весомой теневой политической фигурой в стране. «Заручившись поддержкой правых, он может создать свои соцплощадки и телеканалы и влиять на будущие политические выборы американцев», – считает профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Тот раскол в Республиканской партии, который наблюдается сегодня, может дорого обойтись «предателям» Трампа. Сообщить бывшему президенту, что кто-то из его сторонников пошел против него, по словам Коробкова, подобно «поцелую смерти»: после этого не стоит ждать никаких денег и поддержки от Трампа. По мнению ряда аналитиков, его противники, зная об этом, попытаются дискредитировать его еще больше, чтобы пошатнуть его финансовую мощь.
Несмотря на это, некоторые республиканцы все же отреклись от своего бывшего лидера, выступив с осуждающими Трампа речами и поддержав его импичмент. Среди них – сенаторы Линдси Грэм, Митт Ромни и Лиса Мурковски. И если год назад в Республиканской партии не было и намека на раскол и все члены высказывались против первого импичмента Трампа, то сегодня за импичмент проголосовали 10 республиканцев. Как пишет The Washington Post, лидер республиканцев Митч Макконнелл предложил провести слушания по делу об импичменте в феврале, чтобы адвокаты Трампа смогли получше подготовиться к процессу.
Между тем, по сообщению телеканала NBC, ФБР начало расследовать факт перечисления гражданином Франции денежных средств в размере $500 тыс. (в биткойнах) ультраправым активистам в преддверии вторжения в Капитолий. ФБР подозревает, что к беспорядкам в Вашингтоне могут быть причастны другие страны: Китай, Россия и Иран.
Как показывает современная история, митинги, штурмы и массовые протесты на улицах чаще всего провоцирует сама действующая власть, когда отказывается признавать поражение на выборах.
Произошедшее в Вашингтоне сравнивают с Евромайданом и событиями в Минске, где первыми силу применяли также приверженцы действующей власти, стараясь всеми силами навязать обществу выгодные ей результаты выборов. Однако американская система не допускает силового удержания власти. Верховенство закона у американцев в крови – они не только сами боятся нарушать правила, но и с удовольствием «сдают» тех, кто нарушает правила у них на глазах.
Кстати, некоторые аналитики уверены, что телефонный разговор Трампа с Раффенспергером слил в СМИ именно Раффенспергер, опасаясь, что, если запись станет достоянием общественности благодаря кому-то другому, его самого подвергнут преследованию по закону. Политическая система устроена так, что в случае любой попытки нарушить справедливость возмущаться начинают все. Американцы знают свои права и с детства воспитывают детей на основе принципов правильности и праведности, порой слишком утрированно, особенно когда оцениваешь эти процессы глазами человека, выросшего в другой стране. Думается, здесь вряд ли когда-либо возможен сценарий политики силы, как в Беларуси, России и Украине, где в свое время проходили события, подобные вашингтонским.
Что касается выигравшего предвыборную гонку Джо Байдена, то, судя по состоянию его здоровья (его забывчивости и склонности путать факты, сбивчивости речи и т. д.), страной будет управлять не он. Хотя программа у него образцовая – она включает бесплатные детские сады, медицину и высшее образование, а также весомую прибавку к соцвыплатам для малоимущих. Не самые простые в выполнении обещания для президента, который просто не мог проиграть…
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