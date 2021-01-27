И все-таки… Байден

Уже многие политики высказались за то, чтобы завести на Трампа уголовное дело, поэтому «показательная порка» президента, пытавшегося подорвать основы демократии в США, не исключена. Трампа сравнивают с 37-м президентом, Ричардом Никсоном. Поводом послужило обнародование записи разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в котором первый просил подсчитать в его пользу отданные американцами голоса. О записи сообщила газета Washington Post, дополнив новость заявлением, что для победы в Джорджии Трампу необходимы были 11 780 голосов – именно их он и просил «найти» Раффенспергера. Эта ситуация многих заставила вспомнить уотергейтское дело, в котором был замешан Никсон. Но, как отметил один из журналистов, расследовавших скандал в «Уотергейте», «то, с чем мы имеем дело сегодня, гораздо хуже – в Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность».

Напомним, в 1972 году за несколько месяцев до выборов президент Ричард Никсон направил в номер отеля «Уотергейт», где располагался штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, спецагентов, которые установили прослушку и тайно сфотографировали документы для внутреннего пользования. Никсон был переизбран на второй срок, однако впоследствии у него обнаружили записи разговоров демократов. Итогом этой не до конца раскрытой истории (прямых доказательств причастности Никсона к делу так и не удалось собрать) стали импичмент и отставка президента.

Именно из-за телефонного разговора с госсекретарем Джорджии (конечно, помимо беспорядков в Вашингтоне, во время которых погибли люди) представители Демократической партии хотят завести на Трампа уголовное дело.

Костюм как символ

Инаугурация Байдена прошла скромно. Пандемия и беспорядки внесли свою лепту: гостей было мало (в основном церемонию смотрели онлайн), а силовиков много (за порядком следили 25 тыс. охранников). Многие мероприятия были отменены, в том числе и традиционный парад.

Перед принесением президентом присяги певица Леди Гага исполнила гимн США. С этой певицей Байден вместе проводил кампанию против насилия над женщинами. В свою очередь, неофициальный гимн США, песню «This Land Is Your Land», исполнила Дженнифер Лопес.

Текст присяги был стандартным (он не менялся аж с XIX века). «Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов», – вдохновенно произнес Байден.

Обращаясь к народу, президент сказал: «Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила. Перед Богом и всеми вами даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю – историю надежды, а не страха».

В качестве гостей на церемонии присутствовали Майк Пенс и его жена Карен, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель, экс-президенты Джордж Буш – младший и Билл Клинтон, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и др. А вот 39-й президент Джимми Картер, который раньше присутствовал на всех инаугурациях, не приехал.

Особый интерес вызвали наряды, которые выбрали для церемонии две новые главные женщины Америки: первая леди и вице-президент. К слову, наряд Камалы Харрис общественность обсуждала активнее, ведь Харрис стала не только первой женщиной, но и первым человеком афроамериканского или азиатского происхождения, получившим должность вице-президента США. После того как она появилась на обложке Vogue, именно ее модные журналы называют иконой стиля. На церемонии Камала Харрис появилась в приталенном лавандовом пальто и синем платье до середины колена от темнокожих модельеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона.

А Джилл Байден предпочла голубой монохромный образ, созданный дизайнером Александром О’Нилом (нью-йоркский бренд Markarian), – пальто с темно-синим бархатным воротником и манжетами и приталенное платье с шифоновым лифом и юбкой с фестонами. Воротник платья был украшен жемчугом и кристаллами Swarovski. Сам новый президент Джо Байден был одет в строгое черное пальто и темно-синий костюм Ralph Lauren, по словам его помощников ставший символом возвращения к этикету и отстаиванию ценностей Америки.

Вошел в историю В начале 2020 года Дональду Трампу был выдвинут первый импичмент, но Сенат проголосовал против, и президент остался на своем месте. Кроме того, что Трамп – первый президент, против которого дважды инициировали импичмент, он еще и третий президент США, когда-либо представленный к импичменту. Первым таким президентом стал Эндрю Джонсон в 1868 году, обвиненный сразу по 11 пунктам, в основном касающимся кадровой политики. Вторым – Билл Клинтон в 1998 году, лжесвидетельствовавший под присягой, отрицая сексуальную связь с практиканткой Моникой Левински, и препятствовавший правосудию. Эти два президента не были лишены постов, так как большинство сенаторов их отставку не поддержало. А вот президент Ричард Никсон, обвиненный в прослушивании оппонентов-демократов, добровольно сложил полномочия.

Нет политике силы

Баллотироваться в президенты США Трамп уже вряд ли когда-нибудь сможет, однако сегодня у него появляется реальная возможность стать весомой теневой политической фигурой в стране. «Заручившись поддержкой правых, он может создать свои соцплощадки и телеканалы и влиять на будущие политические выборы американцев», – считает профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Тот раскол в Республиканской партии, который наблюдается сегодня, может дорого обойтись «предателям» Трампа. Сообщить бывшему президенту, что кто-то из его сторонников пошел против него, по словам Коробкова, подобно «поцелую смерти»: после этого не стоит ждать никаких денег и поддержки от Трампа. По мнению ряда аналитиков, его противники, зная об этом, попытаются дискредитировать его еще больше, чтобы пошатнуть его финансовую мощь.