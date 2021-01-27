Как снять жилье в Британии

Что нужно учесть для того, чтобы снять отдельное жилье – квартиру или дом – и избежать неприятностей на будущее?

Мой гид из трех статей ориентирован на тех, кто недавно приехал в Великобританию и не имеет опыта арендатора (tenant). Итак, вы уже нашли квартиру или дом, которые, на первый взгляд, вам подходят. Что же делать дальше?

В самом начале надо уточнить несколько моментов.

Первое – счета

Включены ли они в арендную плату? Коммуналка в Британии дорогая, так что вопрос важный, и попытать на этом поле счастья однозначно стоит. Заодно полезно выяснить, имеет ли жилец право менять поставщиков коммунальных услуг: такого права может и не быть, тут как хозяин решит.

Второе – депозит

Обычно при съеме отдельного жилья нужен депозит (стандартный размер – одна месячная плата). А вот при съеме комнаты, особенно дешевой, его может не быть.

Еще одна существенная часть – условия возврата депозита. Об этом мало кто из россиян знает, но внесение депозита ограничено законом: он не должен превышать арендную плату за пять недель и подлежит регистрации в системе Tenancy Deposit Scheme (TDP), которая гарантирует его возврат.

Третье – срок аренды и срок оповещения (notice period) о прекращения аренды

При аренде через агентство срок и предупреждение оговариваются всегда, а вот при снятии жилья напрямую у лендлорда их может не быть. В таком случае аренда считается бессрочной – это означает, что она может быть прекращена в любой момент как с вашей стороны, так и со стороны владельца (а уж хорошо это для вас или плохо, зависит от вашей ситуации).

Если вы снимаете жилье для семьи с детьми, это тоже нужно уточнить: иногда недвижимость сдается только семьям без детей или с детьми старше определенного возраста. При сдаче отдельного жилья так делают редко. А вот при аренде комнат такое условие есть почти всегда, и продиктовано оно целью защитить права других жильцов: они снимали комнату в квартире, где живут только взрослые, и имеют предусмотренное законом право требовать соблюдения условий аренды. Если ваша семья – молодая пара, которая планирует скоро обзавестись малышом, лучше учесть этот момент и выбрать сразу отдельное жилье.

Действуем быстро

Но вот вы выяснили все, что нужно, обсудили в семье и решили, что хотите снять выбранную квартиру. С чего начать? Правильно, со звонка владельцу или в агентство недвижимости с сообщением о согласии на аренду. Звонить нужно как можно быстрее: квартиры в Лондоне уходят быстро, особенно недорогие, поэтому, если решили, что жилье вам подходит, звоните сразу же.

Проверка документов

В некоторых случаях жилье отказываются сдавать без проверки – это называется references and credit check. Это значит, что с основного квартиросъемщика потребуют рекомендации и (или) подтверждение платежеспособности. Не пугайтесь, арендодателя вполне удовлетворят контракт на трудоустройство и зарплатная платежная форма с работы.

Обычно референсы, кредитные проверки и прочее – удел тех, кто снимает отдельное жилье побольше. Это все понадобится почти наверняка, если вы снимаете дом, даже дешевый. А при аренде комнат, опять же, ситуация проще: и депозит, и рекомендации могут не потребоваться. И чем дешевле жилье, тем меньше у владельца требований на сей счет. Строго говоря, можно снять жилье, не имея работы и живя на пособие по безработице. Лендлорды по понятным причинам не любят таких жильцов, но закон во многих случаях обязывает сдавать недвижимость и им (при соблюдении ряда условий).

Также обычно проверяют паспорт – арендодателя беспокоит вопрос, не являетесь ли вы нелегальным иммигрантом. Чтобы проблем не возникло, достаточно любой действительной на весь срок аренды визы, не говоря уж о более серьезных статусах. Если вдруг оказалось, что паспорта у вас нет, так как вы отослали его в Home Office, лендлорд всегда может проверить ваш иммиграционный статус напрямую в Home Office через специально для этого созданную процедуру, которая называется right to rent check.

Правила съема

Дальше наступает черед подписания документа под названием tenancy agreement, то есть договора об аренде. Он должен содержать точную сумму ежемесячных платежей и ответы на все вопросы, перечисленные выше. Также в договоре должно быть указано, кто имеет право жить вместе с основным съемщиком. Иногда перечисляют всю семью поименно, а иногда ограничиваются кратким with family, но указание обязательно должно быть, иначе по закону основной съемщик имеет право жить в арендованном помещении исключительно один. Проблемы с этим возникают редко, но лучше не давать хозяину квартиры шанса взять с вас деньги за такое нарушение условий. Это важный момент, и тут английское законодательство отличается от российского: в Британии в жилье имеют право жить только те, кто включен в договор.

Тут читатель спросит: а как же гости? Правила насчет гостей чаще всего прописаны в договоре, и обычно чем меньше жилье, тем жестче ограничения. Если вы снимаете комнату, гости на ночь обычно запрещены. Связано это главным образом с защитой потребительских прав других жильцов: они платят за комнату в квартире, где живет определенное количество людей, и имеют полное (и защищенное законом) право требовать, чтобы жильцов не становилось больше. А вот если вы снимаете отдельную квартиру или дом, то вы можете принимать гостей. Договоре может даже и вовсе не предусматривать никаких ограничений, но когда они есть, то гостевание обычно ограничивается сроком в два-три дня или неделю. Ограничения связаны, во-первых, с ответственностью хозяина за то, что происходит в его недвижимости: непроверенные и неучтенные жильцы означают повышенный риск проблем. Во-вторых – с обязательствами владельца перед его банком (а они есть всегда, если жилье куплено в ипотеку) и страховой компанией. А в-третьих – с повышенным износом: чем больше в доме жильцов, тем быстрее он изнашивается.

Также в договоре указывают ограничения на шум, игру на музыкальных инструментах, наличие домашних животных и субаренду.

Часто наши соотечественники рассуждают так: «Ну а что он мне сделает?», и они в корне не правы. Ключевым здесь является слово «депозит». Если хозяин квартиры поймает вас на нарушении правил, он просто расторгнет с вами договор и при вашем выезде не вернет деньги, а оставит их себе как компенсацию материальных потерь. Если вы на самом деле что-то нарушили, закон будет на стороне хозяина.

А у нас в квартире газ!

У любого сдаваемого жилья должен быть Energy Performance Certificate (EPC). Он характеризует эффективность электроэнергосбережения, которая обозначается буквами от A до G. Сдавать разрешено только недвижимость с рейтингом от А до Е.

Лучше выбирать жилье с рейтингом выше C: это значит, что в нем будут хорошие пластиковые окна и грамотная теплоизоляция. При более высоком рейтинге расходы на обогрев существенно меньше.

Если в доме установлен газовый котел или плита, то лендлорд должен вам выдать еще и сертификат газовой безопасности (Gas Safety Certificate). Владелец получает его, заказывая ежегодно проверку в специальных службах.

Подготовила Елена Чернова

Продолжение в следующем номере.