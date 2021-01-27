Прибывающих из Южной Америки, Португалии и ЮАР будут размещать в карантинных отелях

За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно

Великобритания вводит запрет на въезд из 30 государств, включая страны Южной Америки, ЮАР и Португалию, сообщает The Guardian. Об этом 27 января заявил премьер-министр Борис Джонсон. Такое решение было принято из-за распространения новых штаммов коронавируса.

По данным Sky News, в список вошли Ангола, Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Эсватини, Французская Гвиана, Гайана, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Сейшельские острова, ЮАР, Суринам, Танзания, Уругвай, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

Граждане Великобритании и резиденты Соединенного Королевства, возвращающиеся оттуда, должны будут самоизолироваться на 10 дней в карантинных отелях, куда их доставят сразу после прилета. За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно.

Помимо этого, выезжающих из Великобритании начнут спрашивать о причине поездки, рассказал Борис Джонсон. Если она покажется недостаточно уважительной, туристов будут отправлять домой. «Я хотел бы напомнить, что по действующим правилам гражданам страны запрещено покидать дом для путешествий и отдыха», – добавил премьер-министр. Министр внутренних дел Прити Пател добавила, что в случае сопротивления гражданам будут грозить штрафы.

Ученые отнеслись к решению правительства со скепсисом. По их мнению, в отелях должны размещать всех прибывающих из-за рубежа граждан. «В феврале и марте прошлого года Британия переживала по поводу Китая, но вирус проник в страну с туристами из Испании, Италии и Франции», – заявила профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой общественного здравоохранения в Эдинбургском университете.