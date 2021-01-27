Навальный LIVE

Протесты в поддержку Алексея Навального прошли 23 января не только в России – к ним присоединились жители более тридцать городов по всему миру: Парижа, Амстердама, Гааги, Лос-Анджелеса, Бостона и других. В Великобритании заметные мероприятия состоялись в Лондоне и Эдинбурге.
Протест по–британски: прогулки, пикеты и пробежки
В Лондоне акция началась в субботу около одиннадцати утра напротив консульства Российской Федерации, у Гайд–парка. Участники с помощью прищепок навесили на веревку плакаты, ершики и синие трусы. На этот предмет одежды, согласно расследованию Фонда по борьбе с коррупцией и издания Bellingcat, было нанесено отравляющее вещество группы «Новичок», из-за которого Навальный впал в кому в августе 2020 года. На плакатах можно было прочитать «Леха, держись!» и «#СвободуНавальному».
По словам одного из участников, рижанина Дениса Стефанова, на акцию пришли около семидесяти человек. «Я рад, что полиция с пониманием отнеслась к нашей инициативе, – cказал он. – Нам не пришлось действовать исподтишка, не пришлось подкидывать к консульству плакаты и убегать». Полицейские просили соблюдать порядок и дистанцию, но, когда людей стало много, их призвали разойтись, а веревку с трусами и плакатами отправили в мусорный бак. «Их можно понять, – написал в «Телеграме» один из участников митинга. – Местным не разрешают из дома кроме как за продуктами выходить, а тут толпа русских пришла развешивать трусы на деревьях в центре города».
В столице действуют карантинные ограничения: выходить на улицу можно только по определенным причинам – в магазин, для занятий спортом, для посещения врача, а еще для участия в профсоюзных пикетах (митинги – это другое). В чатах предлагали выйти на пробежку в спортивных костюмах или выгулять собак – британский ответ хождению за гречкой и кормлению голубей в России и Беларуси. Полиция все же дала протестующим около тридцати минут на выражение гражданской позиции.
На вопрос о том, разделяет ли он взгляды Алексея Навального, Денис сказал: «Сейчас не время делать акцент на политической позиции. Главное – выразить недовольство беспределом, ведь прийти могут за каждым. Это дело не политическое, а общественное».
В Эдинбурге на митинг собирались тоже у консульства Российской Федерации. Люди приходили и уходили, стараясь соблюдать дистанцию, закрепляли на заборе плакаты «Долой самодержавие и престолонаследие» и «Free Navalny», кто-то оставался стоять с плакатами в руках. Но через полчаса шотландская полиция также попросила участников не нарушать правила локдауна и разойтись.
В отличие от лондонского, эдинбургский митинг не был многолюдным – причина, вероятно, в том, что русскоязычная диаспоры здесь невелика, и в необычно холодной погоде (уже неделю улицы города покрыты снегом). Настрой у двух десятков человек, пришедших на митинг, был мирный, но решительный. Участницы протеста, учащиеся в магистратуре одного из эдинбургских университетов (они попросили не называть их имен), рассказали: «Сегодня все наши друзья вышли на митинг в Москве. У каждого свои причины, но больше аргументов в поддержку смены власти. Вся наша жизнь прошла при Путине – мы родились, когда он уже стал президентом, – и то, что в течение всей нашей жизни власть неизменна, ощущается как неправильное положение вещей».
В Кембридже россияне Алина Иванова и Алекс Котельников прогулялись по главным улицам в ярких футболках с портретом Навального. Гулять ходили недалеко от дома, маски не снимали, футболки заказали за два дня до прогулки на Amazon. Встречные британцы, по словам Алины, были в курсе событий и приветствовали их словами «Free Navalny».
Солидарность: Берлин, Париж, Амстердам
Быстро достоверную информацию о международных акциях было найти непросто: во многих странах действуют ограничения, связанные с пандемией, и организаторы осторожничали в ожидании разрешений от местных властей. В Европе протестующим стоило опасаться задержаний и штрафов не по политическим мотивам, а из-за нарушения правил самоизоляции и социальной дистанции.
Список городов нашелся в «Фейсбуке» – в комментарии под постом, где мужчина сетовал, что в Германии нельзя отпраздновать даже день рождения любимой бабушки, а вот собраться в поддержку «берлинского пациента» посреди города пожалуйста. «Право собираться мирно и без оружия намного важнее, чем право резать тортик в компании своей семьи», – ответил пользователь Nikolay Komarov. Оргкомитет агитировал: «Берите российские флаги, ершики для унитазов, шарики и хорошее настроение».
В Берлине акцию организовали Константин Шерстюк и Игорь Эйдман. В обращении к потенциальным участникам, размещенном в «Фейсбуке», они на русском, английском и немецком языках написали о поддержке российских протестов и призвали власти Германии добиваться освобождения Навального и других российских политзаключенных. На марш от резиденции канцлера до российского посольства пришли около трех тысяч участников. Они были проинструктированы соблюдать дистанцию и не снимать маски.
Константин Шерстюк живет в Германии уже почти двадцать лет. Он объяснил, что акция не требовала разрешения – только уведомления и согласования с полицией. Заявку подтвердили письменно за два дня до мероприятия. О причинах, которые побудили его организовать демонстрацию в Берлине, Константин сказал следующее: «Мне крайне важно высказать свою гражданскую позицию, а также предоставить возможность другим сделать то же самое… Я очень хочу, чтобы в России восторжествовала свобода и демократия».
Рассчитывают ли протестующие на кардинальные изменения? «От нашей активности многое зависит. Надеемся, что массовые акции во всем мире придадут сил гражданскому обществу в РФ. На то, что к нам прислушаются российские власти, мы не надеемся. Они свой народ редко слышат». Константин не считает ситуацию с Навальным внутренним делом России: «Химическое оружие – это уже международное дело, нарушение прав человека».
Кроме Берлина, поддержать российские акции вышли жители Франкфурта, Мангеймa, Штутгарта, Дюссельдорфа. В Гамбурге, где разрешение было выдано на сто человек, люди стояли в масках в шахматном порядке на заранее очерченных мелом местах. На плакатах – хештег #HamburgmitNavalny.
В Нидерландах были согласованы две акции: в Гааге – перед посольством РФ и в Амстердаме – на Музейной площади, перед торговым представительством РФ. Невзирая на пандемию, подобные мероприятия разрешены властями. Изначально разрешили прийти сотне человек, потом список расширили до двухсот. Лимит в Гааге был быстро исчерпан, и людей просили ехать в Амстердам. С собой советовали брать маски, безалкогольные напитки, плакаты. Трусы и ершики местные могут не понять, решили организаторы. В Гааге, где расположены многие посольства, свои правила: допускается только стоячая демонстрация с плакатами в руках. На плакатах были лозунги «Пока Навальный сидит – я стою», «Free Navalny», «We Want Rule of Law». В Амстердаме на митинге присутствовали около трехсот пятидесяти участников.
Мария Замжитская, ответственная за согласование с властями акции в Амстердаме, живет в Нидерландах чуть более пяти лет. Свою позицию она сформулировала так: «Взгляды Навального в целом поддерживала и до отъезда, но активно в политических акциях не участвовала. Сейчас речь идет о вопиющем государственном произволе и насилии, которое касается каждого, все зависимости от политических взглядов».
В Париже среди организаторов митинга на площади Трокадеро значилось французское отделение Amnesty International – организации, которая признала Навального узником совести. Фотографиями из Парижа и впечатлениями поделилась Валерия Выгодная: «Людей было много. Полиция никого не разгоняла, несмотря на то что социальная дистанция не соблюдалась. Просили не выходить на проезжую часть. Люди собрались приятные, прогрессивные, в возрасте где-то от 25 до 45 лет».
А что же власть?
На вопрос журналистов о митингах 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как таковой акции нет, есть определенные провокаторы, которые призывают к акции. «Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны и правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов», – утверждает представитель Кремля. Проект «Белый счетчик» оценил количество протестующих в Москве в 15–20 тыс. на пике. В России, по данным «ОВД-инфо», задержаны более 2 200 человек.
Посольство Российской Федерации в Великобритании на своем сайте опубликовало пресс-релиз на английском языке, в котором Алексей Навальный назван не политическим заключенным, а обыкновенным преступником, использующим закон ради политической выгоды.
В МИД Великобритании заявили, что глубоко обеспокоены задержанием Навального. «Вместо того, чтобы преследовать жертву этого ужасного преступления, российские власти должны расследовать, как химическое оружие стало применяться на российской земле», – заявило британское министерство.
Подготовила Елена Лео
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