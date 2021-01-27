Навальный LIVE

Протесты в поддержку Алексея Навального прошли 23 января не только в России – к ним присоединились жители более тридцать городов по всему миру: Парижа, Амстердама, Гааги, Лос-Анджелеса, Бостона и других. В Великобритании заметные мероприятия состоялись в Лондоне и Эдинбурге.

Протест по – британски : прогулки , пикеты и пробежки

В Лондоне акция началась в субботу около одиннадцати утра напротив консульства Российской Федерации, у Гайд–парка. Участники с помощью прищепок навесили на веревку плакаты, ершики и синие трусы. На этот предмет одежды, согласно расследованию Фонда по борьбе с коррупцией и издания Bellingcat, было нанесено отравляющее вещество группы «Новичок», из-за которого Навальный впал в кому в августе 2020 года. На плакатах можно было прочитать «Леха, держись!» и «#СвободуНавальному».

По словам одного из участников, рижанина Дениса Стефанова, на акцию пришли около семидесяти человек. «Я рад, что полиция с пониманием отнеслась к нашей инициативе, – cказал он. – Нам не пришлось действовать исподтишка, не пришлось подкидывать к консульству плакаты и убегать». Полицейские просили соблюдать порядок и дистанцию, но, когда людей стало много, их призвали разойтись, а веревку с трусами и плакатами отправили в мусорный бак. «Их можно понять, – написал в «Телеграме» один из участников митинга. – Местным не разрешают из дома кроме как за продуктами выходить, а тут толпа русских пришла развешивать трусы на деревьях в центре города».

В столице действуют карантинные ограничения: выходить на улицу можно только по определенным причинам – в магазин, для занятий спортом, для посещения врача, а еще для участия в профсоюзных пикетах (митинги – это другое). В чатах предлагали выйти на пробежку в спортивных костюмах или выгулять собак – британский ответ хождению за гречкой и кормлению голубей в России и Беларуси. Полиция все же дала протестующим около тридцати минут на выражение гражданской позиции.

На вопрос о том, разделяет ли он взгляды Алексея Навального, Денис сказал: «Сейчас не время делать акцент на политической позиции. Главное – выразить недовольство беспределом, ведь прийти могут за каждым. Это дело не политическое, а общественное».

В Эдинбурге на митинг собирались тоже у консульства Российской Федерации. Люди приходили и уходили, стараясь соблюдать дистанцию, закрепляли на заборе плакаты «Долой самодержавие и престолонаследие» и «Free Navalny», кто-то оставался стоять с плакатами в руках. Но через полчаса шотландская полиция также попросила участников не нарушать правила локдауна и разойтись.