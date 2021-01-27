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Навальный LIVE

Навальный LIVE

Протесты в поддержку Алексея Навального прошли 23 января не только в России – к ним присоединились жители более тридцать городов по всему миру: Парижа, Амстердама, Гааги, Лос-Анджелеса, Бостона и других. В Великобритании заметные мероприятия состоялись в Лондоне и Эдинбурге.

Протест побритански: прогулки, пикеты и пробежки

В Лондоне акция началась в субботу около одиннадцати утра напротив консульства Российской Федерации, у Гайдпарка. Участники с помощью прищепок навесили на веревку плакаты, ершики и синие трусы. На этот предмет одежды, согласно расследованию Фонда по борьбе с коррупцией и издания Bellingcat, было нанесено отравляющее вещество группы «Новичок», из-за которого Навальный впал в кому в августе 2020 года. На плакатах можно было прочитать «Леха, держись!» и «#СвободуНавальному».

По словам одного из участников, рижанина Дениса Стефанова, на акцию пришли около семидесяти человек. «Я рад, что полиция с пониманием отнеслась к нашей инициативе, cказал он. Нам не пришлось действовать исподтишка, не пришлось подкидывать к консульству плакаты и убегать». Полицейские просили соблюдать порядок и дистанцию, но, когда людей стало много, их призвали разойтись, а веревку с трусами и плакатами отправили в мусорный бак. «Их можно понять, написал в «Телеграме» один из участников митинга.  Местным не разрешают из дома кроме как за продуктами выходить, а тут толпа русских пришла развешивать трусы на деревьях в центре города».

В столице действуют карантинные ограничения: выходить на улицу можно только по определенным причинам в магазин, для занятий спортом, для посещения врача, а еще для участия в профсоюзных пикетах (митинги – это другое). В чатах предлагали выйти на пробежку в спортивных костюмах или выгулять собак – британский ответ хождению за гречкой и кормлению голубей в России и Беларуси. Полиция все же дала протестующим около тридцати минут на выражение гражданской позиции.

На вопрос о том, разделяет ли он взгляды Алексея Навального, Денис сказал: «Сейчас не время делать акцент на политической позиции. Главное – выразить недовольство беспределом, ведь прийти могут за каждым. Это дело не политическое, а общественное».

В Эдинбурге на митинг собирались тоже у консульства Российской Федерации. Люди приходили и уходили, стараясь соблюдать дистанцию, закрепляли на заборе плакаты «Долой самодержавие и престолонаследие» и «Free Navalny», кто-то оставался стоять с плакатами в руках. Но через полчаса шотландская полиция также попросила участников не нарушать правила локдауна и разойтись.

В отличие от лондонского, эдинбургский митинг не был многолюдным причина, вероятно, в том, что русскоязычная диаспоры здесь невелика, и в необычно холодной погоде (уже неделю улицы города покрыты снегом). Настрой у двух десятков человек, пришедших на митинг, был мирный, но решительный. Участницы протеста, учащиеся в магистратуре одного из эдинбургских университетов (они попросили не называть их имен), рассказали: «Сегодня все наши друзья вышли на митинг в Москве. У каждого свои причины, но больше аргументов в поддержку смены власти. Вся наша жизнь прошла при Путине мы родились, когда он уже стал президентом, и то, что в течение всей нашей жизни власть неизменна, ощущается как неправильное положение вещей»

Фото: Надежда Костромина, блог LivingInScotland

В Кембридже россияне Алина Иванова и Алекс Котельников прогулялись по главным улицам в ярких футболках с портретом Навального. Гулять ходили недалеко от дома, маски не снимали, футболки заказали за два дня до прогулки на Amazon. Встречные британцы, по словам Алины, были в курсе событий и приветствовали их словами «Free Navalny».

Солидарность: Берлин, Париж, Амстердам

Быстро достоверную информацию о международных акциях было найти непросто: во многих странах действуют ограничения, связанные с пандемией, и организаторы осторожничали в ожидании разрешений от местных властей. В Европе протестующим стоило опасаться задержаний и штрафов не по политическим мотивам, а из-за нарушения правил самоизоляции и социальной дистанции.

Список городов нашелся в «Фейсбуке» – в комментарии под постом, где мужчина сетовал, что в Германии нельзя отпраздновать даже день рождения любимой бабушки, а вот собраться в поддержку «берлинского пациента» посреди города пожалуйста. «Право собираться мирно и без оружия намного важнее, чем право резать тортик в компании своей семьи», – ответил пользователь Nikolay Komarov. Оргкомитет агитировал: «Берите российские флаги, ершики для унитазов, шарики и хорошее настроение».

В Берлине акцию организовали Константин Шерстюк и Игорь Эйдман. В обращении к потенциальным участникам, размещенном в «Фейсбуке», они на русском, английском и немецком языках написали о поддержке российских протестов и призвали власти Германии добиваться освобождения Навального и других российских политзаключенных. На марш от резиденции канцлера до российского посольства пришли около трех тысяч участников. Они были проинструктированы соблюдать дистанцию и не снимать маски.

Константин Шерстюк живет в Германии уже почти двадцать лет. Он объяснил, что акция не требовала разрешения – только уведомления и согласования с полицией. Заявку подтвердили письменно за два дня до мероприятия. О причинах, которые побудили его организовать демонстрацию в Берлине, Константин сказал следующее: «Мне крайне важно высказать свою гражданскую позицию, а также предоставить возможность другим сделать то же самое… Я очень хочу, чтобы в России восторжествовала свобода и демократия».

Рассчитывают ли протестующие на кардинальные изменения? «От нашей активности многое зависит. Надеемся, что массовые акции во всем мире придадут сил гражданскому обществу в РФ. На то, что к нам прислушаются российские власти, мы не надеемся. Они свой народ редко слышат». Константин не считает ситуацию с Навальным внутренним делом России: «Химическое оружие это уже международное дело, нарушение прав человека».

Кроме Берлина, поддержать российские акции вышли жители Франкфурта, Мангеймa, Штутгарта, Дюссельдорфа. В Гамбурге, где разрешение было выдано на сто человек, люди стояли в масках в шахматном порядке на заранее очерченных мелом местах. На плакатах – хештег #HamburgmitNavalny.

В Нидерландах были согласованы две акции: в Гааге – перед посольством РФ и в Амстердаме – на Музейной площади, перед торговым представительством РФ. Невзирая на пандемию, подобные мероприятия разрешены властями. Изначально разрешили прийти сотне человек, потом список расширили до двухсот. Лимит в Гааге был быстро исчерпан, и людей просили ехать в Амстердам. С собой советовали брать маски, безалкогольные напитки, плакаты. Трусы и ершики местные могут не понять, решили организаторы. В Гааге, где расположены многие посольства, свои правила: допускается только стоячая демонстрация с плакатами в руках. На плакатах были лозунги «Пока Навальный сидит я стою», «Free Navalny», «We Want Rule of Law»В Амстердаме на митинге присутствовали около трехсот пятидесяти участников.

Мария Замжитская, ответственная за согласование с властями акции в Амстердаме, живет в Нидерландах чуть более пяти лет. Свою позицию она сформулировала так: «Взгляды Навального в целом поддерживала и до отъезда, но активно в политических акциях не участвовала. Сейчас речь идет о вопиющем государственном произволе и насилии, которое касается каждого, все зависимости от политических взглядов».

В Париже среди организаторов митинга на площади Трокадеро значилось французское отделение Amnesty International – организации, которая признала Навального узником совести. Фотографиями из Парижа и впечатлениями поделилась Валерия Выгодная: «Людей было много. Полиция никого не разгоняла, несмотря на то что социальная дистанция не соблюдалась. Просили не выходить на проезжую часть. Люди собрались приятные, прогрессивные, в возрасте где-то от 25 до 45 лет».

А что же власть?

На вопрос журналистов о митингах 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как таковой акции нет, есть определенные провокаторы, которые призывают к акции. «Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны и правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов», утверждает представитель Кремля. Проект «Белый счетчик» оценил количество протестующих в Москве в 15–20 тыс. на пике. В России, по данным «ОВД-инфо», задержаны более 2 200 человек.

Посольство Российской Федерации в Великобритании на своем сайте опубликовало пресс-релиз на английском языке, в котором Алексей Навальный назван не политическим заключенным, а обыкновенным преступником, использующим закон ради политической выгоды.

В МИД Великобритании заявили, что глубоко обеспокоены задержанием Навального. «Вместо того, чтобы преследовать жертву этого ужасного преступления, российские власти должны расследовать, как химическое оружие стало применяться на российской земле», заявило британское министерство.

Подготовила Елена Лео

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