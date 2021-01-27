Тридцать лондонских полицейских оштрафованы за стрижку в участке

Каждый из них выплатит по £200

Согласно действующим коронавирусным ограничениям, в Англии приостановлена работа парикмахерских, барбершопов и салонов красоты. Парикмахерам и косметологам запрещается принимать клиентов на дому или приезжать к ним самостоятельно.

Тем не менее, полицейские из участка в лондонском районе Бетнал-Грин решили пренебречь правилами и пригласить парикмахера к себе, пишет The Independent. 17 января участок превратился в импровизированный салон красоты: там смог подстричься 31 полицейский. Теперь каждому из них придется выплатить штраф в £200, а двоих организаторов мероприятия привлечены к ответственности за нарушение дисциплины.

Глава местного отделения Маркус Барнетт заявил, что глубоко разочарован действиями полицейских. По его словам, они должны подавать пример населению и придерживаться правил карантина.

Ранее девять других полицейских также были оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений. Они отобедали вместе в кафе, где их сфотографировал прохожий и доложил обо всем в полицейский участок.