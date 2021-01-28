﻿﻿﻿﻿﻿

С начала пандемии компания EasyJet сократила 1,4 тыс. рабочих мест

С начала пандемии компания EasyJet сократила 1,4 тыс. рабочих мест
Фото:123rf.com

Доходы компании снизились на рекордные 88%

С начала пандемии авиакомпания Easyjet сократила более 1,4 тыс. рабочих мест, сообщает газета Mirror. Доходы компании снизились на рекордные 88% за это Рождество, составив £165 млн. Декабрь считается самым прибыльным месяцем для авиакомпаний, но из-за ограничений на полеты рейсы были сокращены до минимума. Пассажиропоток к концу 2020 года упал на 87% по сравнению с предыдущим годом, заявили в Easyjet.

Большинство пилотов данной авиакомпании в Великобритании сейчас работают по сезонным контрактам. Руководство Easyjet  предупредило, что в первом квартале 2021 года будет выполнять лишь 10% своих рейсов в связи с коронавирусными ограничениями.

Йохан Лундгрен, исполнительный директор easyJet, заявил, что судьба авиационной отрасли теперь зависит от внедрения вакцины. «У нас по-прежнему есть лояльные клиенты, которые знают нашу компанию и полностью доверяют ей. Однако возобновление туризма возможно только после вакцинации населения и послабления ограничений», – добавил Лундгрен.

27 января Борис Джонсон объявил о запрете на въезд из 30 государств, включая страны Южной Америки, ЮАР и Португалию. Такое решение было принято из-за распространения новых штаммов коронавируса.

profile-sample2
Британские депутаты требуют ввести санкции против Алишера Усманова и Романа Абрамовича
28-01-2021
profile-sample2
Европейский союз требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме
28-01-2021
profile-sample2
С начала пандемии компания EasyJet сократила 1,4 тыс. рабочих мест
28-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.