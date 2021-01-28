С начала пандемии компания EasyJet сократила 1,4 тыс. рабочих мест

Доходы компании снизились на рекордные 88%

С начала пандемии авиакомпания Easyjet сократила более 1,4 тыс. рабочих мест, сообщает газета Mirror. Доходы компании снизились на рекордные 88% за это Рождество, составив £165 млн. Декабрь считается самым прибыльным месяцем для авиакомпаний, но из-за ограничений на полеты рейсы были сокращены до минимума. Пассажиропоток к концу 2020 года упал на 87% по сравнению с предыдущим годом, заявили в Easyjet.

Большинство пилотов данной авиакомпании в Великобритании сейчас работают по сезонным контрактам. Руководство Easyjet предупредило, что в первом квартале 2021 года будет выполнять лишь 10% своих рейсов в связи с коронавирусными ограничениями.

Йохан Лундгрен, исполнительный директор easyJet, заявил, что судьба авиационной отрасли теперь зависит от внедрения вакцины. «У нас по-прежнему есть лояльные клиенты, которые знают нашу компанию и полностью доверяют ей. Однако возобновление туризма возможно только после вакцинации населения и послабления ограничений», – добавил Лундгрен.

27 января Борис Джонсон объявил о запрете на въезд из 30 государств, включая страны Южной Америки, ЮАР и Португалию. Такое решение было принято из-за распространения новых штаммов коронавируса.