Европейский союз требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме

Компания отстает от графика производства на два месяца

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что не сможет до конца марта 2021 года поставить в ЕС 80 млн доз вакцины, обещанные по контракту. Страны альянса получат только 31 млн доз – на 60% меньше, чем планировалось, сообщает Sky News.

Глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что срыв поставок связан с отставанием от графика производства: у европейских заводов возникли сложности с основными компонентами препарата. При этом британские заводы продолжают производить вакцину по графику. Кроме того, Великобритания заключила контракт на поставки препарата на три месяца раньше, чем Еврокомиссия.

Брюссель обвинил компанию в нарушении условий контракта, а еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призвала AstraZeneca перенаправить в страны Европейского союза часть произведенной в Британии вакцины. «В контракте указано, что британские заводы будут производить вакцину для ЕС, поэтому компания должна обеспечить поставки», – добавила Кириакидес.

Страны ЕС выразили недовольство по поводу сложившейся ситуации, а Италия пообещала подать в суд из-за урезания поставок, сообщает Reuters. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не ответил на вопрос, готово ли правительство наложить запрет на экспорт вакцины AstraZeneca. Он выразил уверенность в том, что компания будет действовать в рамках контракта.

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