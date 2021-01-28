Британские депутаты требуют ввести санкции против Алишера Усманова и Романа Абрамовича

К этому призывает Алексей Навальный

Оппозиционные депутаты британского парламента призвали правительство ввести санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. На прошлой неделе о них говорил российский оппозиционер Алексей Навальный, пишет The Telegraph.

По его словам, введение санкций – единственный способ побудить Россию прекратить нарушения прав человека и победить коррупцию. Однако владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов всегда подчеркивали, что ведут легальный бизнес и могут подтвердить источник доходов.

Представитель партии лейбористов Маргарет Ходж и либерал-демократ Лейла Моран обратились к правительству во время заседания парламента. «Лучший способ показать нашу поддержку Алексею Навальному – не говорить, а действовать, не расследовать, а принимать меры. Алексей рассказал об Абрамовиче и Усманове, поскольку они состоятельны и имеют связи с английскими футбольными клубами». Представитель министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон пообещала, что правительство и дальше будет работать в области защиты прав человека в России.