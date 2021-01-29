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Вакцина Novavax показала 89% эффективности в ходе испытаний

Вакцина Novavax показала 89% эффективности в ходе испытаний
Фото:123rf.com

Великобритания заказала 60 млн доз препарата

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Novavax, составила 89,3% в ходе третьей фазы клинических испытаний в Великобритании. В тестировании приняли участие 15 тыс. человек от 18 до 84 лет; 27% из них были старше 65 лет, сообщает Sky News.

При этом эффективность вакцины Novavax против оригинального штамма COVID-19 составляет 95,6%, а против британской разновидности – 85,6%.

Информацию передали в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), чьи специалисты должны одобрить препарат для дальнейшей вакцинации населения. Великобритания уже заказала 60 млн доз препарата – его будут производить на заводе Fujifilm в городе Стоктон-он-Тис.

Вакцину Novavax можно хранить без глубокой заморозки, что значительно облегчает процесс транспортировки. Для полной вакцинации требуется сделать два укола, интервал между которыми должен составлять 3 недели.

Стоимость одной дозы составит £11,66 – это дороже вакцины AstraZeneca, но дешевле вакцин Pfizer и Moderna.

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