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Идеи подарков на 14 февраля

Идеи подарков на 14 февраля
фотоfreepik.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

До Дня влюбленных осталось чуть больше двух недель – самое время задуматься над подарком и заодно спланировать романтический вечер. Несколько идей подарков и бьюти-продуктов, которые помогут создать правильное настроение, в нашей рубрике сегодня.

Приятный подарок

Аромадиффузоры Hope Living

£15 каждый // hopeliving.uk

Два варианта на выбор: Sleep Diffuser или Happy Diffuser. В составе только натуральные растительные и ароматические масла. Диффузора хватит их на 6 месяцев.

Sleep Diffuser: аромат зеленого мандарина, герани, кориандра, жасмина и иланг-иланга. Поставьте его возле кровати, чтобы расслабиться после долгого дня и быстрее заснуть.

Happy Diffuser: смесь миндаля, темного шоколада и ванили. Этот восхитительный аромат непременно поднимет настроение.

Кружка Gold Heart Mug

£12 // hopeliving.uk

Простой, но очень стильный подарок – кружка с золотым сердцем.

Сердца в шоколаде

£4,50–35 // johnlewis.com

Многие марки выпускают специальные шоколадные наборы ко Дню влюбленных. Уже долгое время мой фаворит – немецкий марципан Niederegger. Это нежный, тающий во рту, даже слегка рыхлый марципан, покрытый шоколадом или фигурный, и он неподражаем! Его обожали король Людовик XIV и прусская принцесса Луиза-Шарлотта. Niederegger по праву считается одним из лучших производителей марципановых сладостей в Германии и мире.

Большой шоколадный набор Niederegger giant heart (£39,99)

Удовольствие для двоих

so-divine.com

2020-й стал годом повсеместной популяризации секс-игрушек, а поскольку локдаун плавно перетек и в 2021-й, бренды, выпускающие sex toys, продолжают продавать гаджеты, создавать новые, выпускать всевозможные коллекции. Например, британский бренд So Divine предлагает несколько вариантов, причем с отличными скидками. Названия говорящие: The Self Love Bundle, The Stay at Home Bundle и т. д.

Сделать себе подарок может и пара – выбрав The Couple’s Bundle, который стоит всего £35 (вместо почти £50). В комплект входят:вибратор-массажер Smooth Operator Massaging Wand, вибрирующее кольцо Thriller 2in1 Cock Ring и массажное масло Massage Oil.

Роскошное французское нижнее белье Louisa Bracq

louisabracq.com

С 1900 года Луиза Брак создает элегантные, утонченные и женственные комплекты. Их элементы отшивают вручную в небольшой мастерской на севере Франции. Коллекции лимитированы, так что любой комплект станет роскошным подарком.

Яркая сумка

zatchels.com

Новая сумка всегда отличный подарок. И если с обувью легко прогадать, то сумка непременно придется по вкусу. Будь то клатч, рюкзак, сэтчел (satchel bag) или сумка для документов – выберите один их сочных оттенков. Все сумки Zatchels шьются вручную из качественной кожи, они отлично носятся и подлежат гарантии.

Нежный аромат

Clean Reserve Radiant Nectar

£82 за 100 мл // spacenk.com

Этот весенний аромат – новинка из коллекции экологически чистых духов, в состав которых входят ингредиенты, собранные на экофермах. В основе аромата – натуральная амбретта с нотами мускуса, ириса, грушевого нектара, древесными нотами. Сочно и свежо!

Для правильного настроения

Зажечь свечу

MOR Peony Blossom Deluxe Soy Candle

£28 // feelunique.com

Особую атмосферу создаст изысканная соевая свеча MOR Peony Blossom Deluxe. Ее можно преподнести и как подарок, она отлично впишется в любой интерьер. Роскошный аромат для дома – цветочный, фруктовый и очень женственный.

Сделать особенный массаж

Mu Lac Fatal Attraction Body Oil

£21,50 // mulaccosmetics.com

Роскошное масло для тела идеально для чувственного массажа. В составе одиннадцать полезных натуральных масел, которые делают кожу невероятно мягкой и шелковистой. Отдельный бонус – букет из масел белого жасмина, нероли, дамасской розы, пиона, бузины и японской вишни. Масло обогащено маслами шиповника, аргана, патавы, сладкого миндаля и лаванды, которые придают коже эластичность и предотвращают появление растяжек, увлажняют, осветляют и защищают кожу. Масло цветков жасмина – известный афродизиак. У средства веганская формула с 98% натуральных ингредиентов.

Подготовиться к свиданию

Специальный уход за интимной зоной от популярной марки The Perfect V – отличная идея для  романтического вечера.

The Perfect V VV Beauty Sheets

£22 за упаковку (14 штук) // currentbody.com

Один из бестселлеров марки – освежающие салфетки с правильным pH, которые удобно брать с собой благодаря индивидуальной упаковке.

The Perfect V Shades of V Luminizer

£39 за 50 мл // currentbody.com

Новинка! Осветляющий хайлайтер для зоны бикини отлично скрывает недостатки, неровности и выравнивает тон кожи. Идеально подходит для нежной и чувствительной кожи, содержит антиоксиданты для кондиционирования, при регулярном использовании помогает предотвращать появление пигментации и успокаивает кожу после эпиляции воском.

Романтическая статистика

Опрос, проведенный сайтом Voucher Codes, в котором участвовали более 2 тыс. человек, показал, что в прошлом году британцы потратили на подарки и празднование 14 февраля свыше £990 млн. Средний чек за подарок составил £28,60. Лучшими подарками в этот день девушки назвали цветы, шоколад, украшения и романтический ужин. А плюшевых медведей, как оказалось, никто особо и не любит.

Рейтинг худших подарков на 14 февраля
Плюшевые мишки 14%
Сувенирная продукция 12%
Дешевая ювелирная продукция, часы 12%
Нижнее белье 11%
Цветы из супермаркета 9%

 

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