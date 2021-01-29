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Великобритания ограничила авиасообщение с ОАЭ, Руандой и Бурунди

Великобритания ограничила авиасообщение с ОАЭ, Руандой и Бурунди
Фото:123rf.com

Нововведения вступают в силу с 29 января

Великобритания ограничила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Руандой и Бурунди, чтобы не допустить распространения южноафриканского штамма COVID-19, пишет BBC. Нововведения вступают в силу с 29 января, сообщил министр транспорта Грант Шеппс.

Граждане Великобритании и Ирландии, а также иные резиденты Соединенного Королевства могут вернуться обратно при условии обязательного 10-дневного карантина. Прибывающие будут самоизолироваться у себя дома, поскольку карантинные отели еще не работают.

Кроме того, введен запрет на прямые пассажирские рейсы из ОАЭ. Желающим вернуться в Великобританию придется добираться домой с пересадками.

Грант Шеппс предупредил, что пассажиры должны иметь на руках тест на коронавирус с отрицательным результатом и заполнить специальную форму до прибытия в страну, в противном случае им будет грозить штраф в размере £500.

Список стран, с которыми Великобритания приостановила воздушное сообщение, увеличился до 33 государств. Подробную информацию можно найти на сайте правительства.

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