﻿﻿﻿﻿﻿

Серым белкам в Великобритании начнут давать оральные контрацептивы

Серым белкам в Великобритании начнут давать оральные контрацептивы
Серая белка123rf.com

Грызуны быстро размножаются и наносят вред окружающей среде

Правительство Великобритании всерьез обеспокоено растущей численностью серых белок и уроном, который они наносят окружающей среде, пишет BBC. Белки и другие завезенные на острова животные ежегодно наносят ущерб лесам на сумму в £1,8 млрд, рассказал министр по защите окружающей среды Зак Голдсмит.

Кроме того, серые белки почти вытеснили из лесов рыжих, чем особенно обеспокоен принц Чарльз. «Эти очаровательные создания не прекращают радовать нас и являются признаком здорового леса», – заявил принц Уэльский в поддержку организации UK Squirrel Accord (UKSDA), которая пытается восстановить численность рыжих белок.

Рыжая белка. Фото: 123rf.com

Для решения проблемы серым белкам начнут давать оральные контрацептивы. Идею, предложенную специалистами UKSDA, одобрили как члены правительства, так и королевская семья. В кормушки для животных будут класть ореховую пасту с добавлением специализированных препаратов. Они сконструированы таким образом, что залезть внутрь могут только серые белки.

По данным экспертов, в Великобритании обитает около 3 млн серых белок. Они очень любят дубы и часто портят молодые деревья, обгрызая с них кору.

profile-sample2
Серым белкам в Великобритании начнут давать оральные контрацептивы
29-01-2021
profile-sample2
Уэльс продлил карантин на три недели
29-01-2021
profile-sample2
Идеи подарков на 14 февраля
29-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.