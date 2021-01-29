Серым белкам в Великобритании начнут давать оральные контрацептивы

Грызуны быстро размножаются и наносят вред окружающей среде

Правительство Великобритании всерьез обеспокоено растущей численностью серых белок и уроном, который они наносят окружающей среде, пишет BBC. Белки и другие завезенные на острова животные ежегодно наносят ущерб лесам на сумму в £1,8 млрд, рассказал министр по защите окружающей среды Зак Голдсмит.

Кроме того, серые белки почти вытеснили из лесов рыжих, чем особенно обеспокоен принц Чарльз. «Эти очаровательные создания не прекращают радовать нас и являются признаком здорового леса», – заявил принц Уэльский в поддержку организации UK Squirrel Accord (UKSDA), которая пытается восстановить численность рыжих белок.

Для решения проблемы серым белкам начнут давать оральные контрацептивы. Идею, предложенную специалистами UKSDA, одобрили как члены правительства, так и королевская семья. В кормушки для животных будут класть ореховую пасту с добавлением специализированных препаратов. Они сконструированы таким образом, что залезть внутрь могут только серые белки.